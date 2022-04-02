馬力波估17萬人受困　烏克蘭宣布開7條人道走廊讓平民撤離

▲馬力波慘被俄軍轟成廢墟。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南部港口城市馬力波（Mariupol）遭俄軍圍困，市長先前透露，當地仍有多達17萬名平民受困。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，2日計畫開通7條人道主義走廊，撤離烏克蘭被圍困地區的平民，包括馬力波，而馬力波平民可乘坐私人車輛離開該市。

烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，「我們的代表團在土耳其伊斯坦堡（烏俄和平談判期間）達成一項關於撤離的協議，我認為今天或明天將會聽到馬力波居民撤離的好消息」。

路透報導，國際紅十字會（ICRC）車隊儘管1日試圖進入馬力波協助疏散平民，派出54輛巴士及多輛私人汽車，但因狀況條件不允許車隊進入作罷，先行撤至中東部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。不過國際紅十字會已表示，2日將會持續努力協助平民撤離。

烏俄開戰後，過去一個月有多次撤離行動最終不是失敗就是被取消，烏克蘭指責俄羅斯攻擊撤離群眾，但俄方予以否認。估計馬力波仍有多達17萬人受困，當地沒水沒電可用，缺乏食物、藥品。當地官員稱，在一連串攻擊事件過後，至今已有5000人喪命。