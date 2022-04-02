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擋風玻璃「3萬英呎高空爆裂」　整片蜘蛛網狀！美飛機緊急降落

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架航班發生恐怖意外，飛機飛行至3萬英呎高空時，駕駛艙擋風玻璃竟突然破裂。（圖／翻攝自Twitter／@KirkKnowlton）

▲ 達美航空一架航班飛行中發生恐怖意外。（圖／翻攝自Twitter／@KirkKnowlton）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-232客機發生恐怖意外，飛機飛行至3萬英呎高空時，駕駛艙擋風玻璃竟突然爆裂，不得不緊急降落科羅拉多州的丹佛（Denver）。機組人員廣播通知機上198名乘客，飛機必須改道，令乘客一陣恐慌。

根據《每日郵報》，達美航空760航班日前自猶他州鹽湖城（Salt Lake City）起飛，目的地是華盛頓特區，未料飛行90分鐘過後，駕駛艙擋風玻璃在高空破裂，機師馬上決定在丹佛緊急降落。

機組人員廣播通知機上198名乘客，呼籲乘客保持冷靜，不久後就安全降落丹佛國際機場。乘客萊特（Rachel Wright）回憶道，機組人員不斷請大家冷靜，而他們本來非常鎮定，反覆提醒反而令人恐慌。

許多人下機時都親眼目睹擋風玻璃慘況，乘客諾爾頓（Kirk Knowlton）就在推特上說明，機組人員認為玻璃非因外力破裂，而他事後拍下的照片可見整片玻璃裂成可怕的蜘蛛網狀，對於能夠安全著陸感到非常幸運。在達美航空安排下，他們後來在丹佛改乘另一架飛機，飛往華盛頓。

達美航空事後發表聲明說明，這起意外是維修問題所致，並向乘客致歉。根據《美聯社》，商業航空機師說明，噴氣式飛機擋風玻璃厚度可達2英寸（約5公分）。飛行安全基金會（FSF）執行長沙希迪（Hassan Shahidi）則向《每日郵報》說明，這種情況非常少見，可能的原因有很多，包括環境過熱等等，認為機師在極度謹慎下做出明智選擇，因擋風玻璃有2層，可承受高壓，即使出現裂縫仍可安全降落。

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