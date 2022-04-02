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宜蘭校園疫情升高！累計5校全面停課　中山國小待篩檢後決定

▲開幕不久的宜蘭綠博，因有確診者足跡，31日休園清消及400多人篩檢。（圖／記者游芳男翻攝）
▲宜蘭疫情繼續擴大，繼綠博後，又傳出有舞蹈教室群聚確診。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者陳凱力、游芳男／綜合報導

日前宜蘭市喜姆比舞蹈教室傳出傳播鍊擴散，波及多校學生確診，由於光復國小與員山國小都有不只1名學生確診，因此縣府也宣布，從原本的3校停課再增加2校，累積5校停課：包含羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小等5校，預計4/11日復課。。

宜蘭地區31日新增3例，為案23499、凱旋國小外聘舞蹈老師，同時也是宜蘭市喜姆比舞蹈教室的工作團隊成員。第2例是案23500，因曾開車載上舞蹈班的女兒及太太，且在陪同孩子練舞時與老師一起吃點心確診。第3案23501則是新生國小未滿10歲學生，同時也是該舞蹈教室學生。

▲▼宜蘭1日新增1例，新增的案23775，是和舞蹈老師一起吃點後與先生雙雙確診。（圖／宜縣府提供，下同）

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▲受到舞蹈教室傳播鏈影響，宜蘭地區再新增2校停課。

目前宜蘭地區校園、補教預防性停課情形如下：

日前已停：羅東國中、凱旋國小、新生國小，今日新增光復國小、員山國小：五校預計4/11日復課。

宜蘭市中山國小目前仍在篩檢中，稍晚宜蘭縣府才會公布是否停課。

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