宜蘭校園疫情升高！累計5校全面停課　中山國小待篩檢後決定



▲宜蘭疫情繼續擴大，繼綠博後，又傳出有舞蹈教室群聚確診。（資料圖／記者游芳男翻攝）



記者陳凱力、游芳男／綜合報導

日前宜蘭市喜姆比舞蹈教室傳出傳播鍊擴散，波及多校學生確診，由於光復國小與員山國小都有不只1名學生確診，因此縣府也宣布，從原本的3校停課再增加2校，累積5校停課：包含羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小等5校，預計4/11日復課。。

宜蘭地區31日新增3例，為案23499、凱旋國小外聘舞蹈老師，同時也是宜蘭市喜姆比舞蹈教室的工作團隊成員。第2例是案23500，因曾開車載上舞蹈班的女兒及太太，且在陪同孩子練舞時與老師一起吃點心確診。第3案23501則是新生國小未滿10歲學生，同時也是該舞蹈教室學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受到舞蹈教室傳播鏈影響，宜蘭地區再新增2校停課。



目前宜蘭地區校園、補教預防性停課情形如下：

日前已停：羅東國中、凱旋國小、新生國小，今日新增光復國小、員山國小：五校預計4/11日復課。

宜蘭市中山國小目前仍在篩檢中，稍晚宜蘭縣府才會公布是否停課。

►印度女返國前陰轉陽！ 竹縣本土+1、泰籍移工居隔中確診

►新竹市公布確診者足跡 草根廚房、長興釣蝦場入列



►快訊／新竹市兒童藝術節活動首日喊卡 風雨影響暫停1日



►竹縣今+2！確診護理師照護個案染疫 大潭群聚、台中婚宴案延燒