LIVE／今「本土再破百」多點爆發　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。陳時中昨日提到，連假期間若本土病例數低於100例，將停開記者會，反之則照常舉辦，向國人報告疫情。而連假首日就召開記者會，也代表病例數破百，是否再創單日確診新高？有待記者會說明。

指揮中心昨公佈新增104例確診病例，創下今年新高，個案分佈為9縣市，其中以新北市增加40例最多，基隆市、桃園市也各增加20例。新增病例中，又有3起群聚感染源不明，也讓監測中傳播鏈增加至20條。

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先前國內累計的不明傳播鏈包括「高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者」。

另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工、花蓮慈濟急診醫護」。昨日又增加「新北、桃園散發個案、桃園電商網購群聚」。

今日下午記者會也將公布航班落地採檢結果，桌球國手「小林同學」林昀儒在WTT球星挑戰賽奪銀後，昨日晚間搭機經泰國轉機返台，驚傳落地採檢陽性，是否會列在今日境外移入個案？指揮中心有望一併說明。