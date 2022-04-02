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若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」：與去年5月差多了

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗覆蓋率提升，也能降低重症機率。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

才邁入4月，昨（1）日本土確診一口氣增加104例，且病患擴及9縣市，就怕連假結束疫情竄升。對此，前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）喊話別恐慌，比起確診數字，他認為「重症清零」才是重點，目前國內可靠著覆蓋率提升、口服藥物和瑞德西韋等3個關鍵來降低重症與死亡率，「相信台灣會成功度過這關的！」

孔祥琪在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」透露，對於連假是否讓疫情升溫的問題，他提出5個觀點，首先是平常心看待，「Omicron進入社區後可以這麼久沒有指數型上升的，也只有台灣和中國了，我們能夠把Omicron壓制至此，我個人認為已經接近奇蹟了。」

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假若連假結束，確診數真的往上飆升，孔祥琪直言「那也就是：終於來了，認真迎向期末考吧」，畢竟這場病毒之戰擋的這麼久，「就是要搶更高的疫苗覆蓋率！」

第2點，本土「重症清零」是關鍵，確診數字本身不是最重要的，當然台灣還是有可能靠著強力的疫調把他壓下來啦，「我認為目前機率還是高的。」孔祥琪也呼籲別恐慌，「希望大家即使再來看到數百，甚至上千超過去年五月的最高值都不要太驚慌」，這是所有Omicron入侵的國家幾乎都發生過的事，無一倖免，「有沒有太多重症和死亡，不要造成醫療崩潰，才是最重要的。」

第3點，關於死亡到底可以壓到多低？指揮中心公布，台灣目前死亡率僅萬分之8，孔祥琪解釋，是因為目前老人族群還沒有非常多人受到感染，「一旦感染到了年長者，特別是一劑疫苗都沒打的，肯定還是會重症和死亡的。」

▲台南行春遊客於初一開始大爆發，70萬人潮擠滿台南各地大小寺廟、街區巷弄和旅遊景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲連假人流移動，遊客務必做好防護措施。（圖／記者林悅翻攝）

不過孔祥琪有信心表示，國內有「口服藥物和瑞德西韋」，可以讓即使沒打疫苗確診的朋友有效降低他們的重症和死亡，因此他個人也沒有太過於擔心老人家疫苗覆蓋率不夠高這件事了。病毒本身變弱，又有了藥物，現在和去年五月真的差很多了。

最後第4與第5點，孔祥琪保持樂觀精神喊話，「放寬心，兵來將擋水來土掩，我相信台灣會成功度過這關的」，而雙北市也加碼疫苗獎金，孔祥琪殷切叮嚀65歲長者趕緊去接種疫苗。

▼雙北長者施打疫苗獎金加碼。（圖／台北、新北市府提供）

▲▼ 65歲長者，打疫苗加碼。（圖／台北市府提供）

▲▼新北醫療量能、清明防疫措施、65歲以上疫苗施打措施。（圖／新北市府提供）

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