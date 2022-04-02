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只有4天！　今起12歲以下到「13處國家森林遊樂區」免錢

▲▼華八仙。（圖／林務局提供）

▲華八仙。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

今（2日）起至5日兒童節併同清明連假，林務局表示，12歲以下兒童可免費進入太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，吸收滿滿負離子芬多精。

林務局指出，這次特別依據星座幸運色，整理一些國家森林遊樂區內可看見的開花植物，讓大家走入森林時，可以細細探尋自身星座的幸運花朵，也為與家人親友同遊時創造更多的趣味與話題，為旅途創造更美好的回憶。

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▲▼台灣龍膽。（圖／林務局提供）

▲台灣龍膽。

風象星座－阿里山一葉蘭
風象星座喜歡打破框架，讓生活充滿新鮮感，2022年幸運色為不受世俗框架拘束的紫色，「阿里山一葉蘭」擁有淡紫色的花朵，花語為獨一無二的你，花期約在4月至5月，水瓶、雙子還有天秤座的朋友們，可以去阿里山國家森林遊樂區走走，找尋它珍貴的蹤跡，暫時拋開世俗間的煩惱。

火象星座－東方肉穗野牡丹
火象星座對生活充滿熱情、自信與行動力，2022年幸運色為活潑充滿能量的紅色，東方肉穗野牡丹擁有紫紅色的花朵，花期約在4月至10月，花語是如豔陽般熱力四射，牡羊、射手與獅子座的朋友，歡迎到太平山、內洞、東眼山、觀霧、大雪山、阿里山與雙流國家森林遊樂區，為自己補充滿滿的正能量。

▲▼阿里山一葉蘭。（圖／林務局提供）

▲阿里山一葉蘭。

土象星座－華八仙
土象星座內斂低調且做事穩重，2022年幸運色為低調柔美的白色，「華八仙」純白似雪的花朵，點綴在山間小徑的兩旁，沉靜且柔美，花語是低調、美滿的愛情，花期約在4月至5月，魔羯、處女與金牛座的朋友們，不妨去在內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山與雙流國家森林遊樂區，找尋屬於自己的幸福。

水象星座－台灣龍膽
水象星座擁有細膩的心思與敏感的心靈，2022年幸運色為溫柔浪漫的藍色，台灣龍膽有著含蓄的淡藍色花朵，綻放在路旁的草叢中，神秘又美麗，花語是愛上憂傷的你，花期為4月到7月，雙魚、天蠍與巨蟹的朋友們，歡迎到太平山、觀霧、大雪山、合歡山與阿里山國家森林遊樂區，細細品嚐過往回憶中的餘韻。

▲▼東方肉穗野牡丹。（圖／林務局提供）

▲東方肉穗野牡丹。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至台灣山林悠遊網查詢。

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