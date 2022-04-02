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清明連假首日「國道3路段」紫爆　6地雷路段出爐！估連塞12小時

▲▼國道塞爆。（圖／翻攝1968網站）

▲國道一號南下五楊高架楊梅端清晨六點時速不到20公里。（圖／翻攝1968網站）

記者李宜秦、葉國吏／台北、綜合報導

清明連假首日，國道一早就湧入大量車潮。截至06：11為止，國道一號南下桃園-幼獅部分路段時速不到40公里、幼獅-楊梅更是呈現紫爆的時速不到20公里。國道三號南下從樹林一路塞到大溪、國道五號南港系統、羅東-蘇澳紫爆時速不到20公里。

▲▼國道塞爆。（圖／翻攝1968網站）

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▲國道清晨六點多路段湧現車潮。（圖／翻攝1968網站）

交通部高公局預判連假首日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等。

▲▼國道塞爆。（圖／翻攝1968網站）

▲國五南下羅東-蘇澳段塞爆。（圖／翻攝1968網站）

高公局表示，預估今日國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車潮多。（圖／記者呂佳賢攝）

今日疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲▼清明連假國道交通預測。（圖／高公局）▲▼清明連假國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼清明連假國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼清明連假國道交通預測。（圖／高公局）

▲▼清明連假國道交通預測。（圖／高公局）

今日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局建議西部國道南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在今日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

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