快訊／美台高層疫後首度面對面　聚焦推動台灣參與WHA、ICAO

▲台灣駐美代表蕭美琴。（資料照／翻攝自YouTube／American Legislative Exchange Council (ALEC)）

記者呂晏慈／台北報導

外交部2日表示，台美雙方3月31日就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，討論推動深化台灣參與國際組織的策略及作法，議題涵蓋公共衛生、民航安全、打擊跨國犯罪、經濟合作及民主治理等。本次雙邊會談為COVID-19疫情爆發以來首次實體舉辦，充分展現台美堅若磐石的強韌夥伴關係，外交部感謝美國對台灣的堅定友誼與支持。

美國國務院表示，美、台代表就公共衛生、環境、發展援助、技術和經濟合作等全球性議題交換了意見，會議中的重點在於台灣是否有機會以觀察員的身分參與WHA，以及台灣參與國際民用航空組織（ICAO）的可能性。

外交部表示，美方在會中肯定台灣在全球疫後復甦多邊合作可扮演的建設性角色，重申將繼續支持並協助台灣拓展國際空間及對全球關注議題作出更多專業貢獻。

外交部主任秘書徐儷文代表外交部感謝美方對台灣的堅定承諾與強勁支持，強調台灣將繼續與包括美國在內的理念相近國家攜手合作，並在持續擴大的國際支持以及友我動能的良好基礎上，秉持「專業、務實、有貢獻」原則，進一步拓展國際參與，共同維護以規則為基礎的國際秩序並強化多邊治理及區域合作，彰顯台灣作為世界良善力量的信念與具體貢獻。

外交部說明，此次會議我方由外交部主任秘書徐儷文率領國際組織司司長吳尚年等同仁赴華府與會，駐美國代表處大使蕭美琴、公使王良玉及相關同仁出席，駐紐約辦事處大使李光章及駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君也參團與會；美方出席代表包括國務院國際組織局助卿Michele Sison、國組局副助卿Nerissa Cook及Jane Rhee、APEC資深官員Matt Murray，以及美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等官員。

▼美方發布新聞稿。（圖／翻攝自美國國務院網站）