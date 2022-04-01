2烏軍直升機「越境空襲」俄國儲油設施　烈火狂竄影片瘋傳

Oil depot on fire in the Russian city of Belgorod, close to the Ukrainian border. Cause unknown. pic.twitter.com/XInyx33Znn — BNO News (@BNONews) April 1, 2022

記者吳美依／綜合報導

《衛星通訊社》及各大外媒最新消息指出，2架烏克蘭軍用直升機今（1）日空襲俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）的儲油設施，社群媒體上也瘋傳大火熊熊燃燒、黑煙竄天的恐怖影片。

別爾哥羅德州位於俄羅斯西部，事發地點距烏克蘭邊境僅25英里（約40公里）。州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍直升機「低空飛入俄羅斯領土」，2名儲油設施員工受傷，但沒有生命危險，除此之外無人罹難。

▲俄羅斯別爾哥羅德一座儲油設施燃起大火。（圖／翻攝自Twitter）



格拉德科夫表示，附近3條街以內的居民都被轉移至安全地帶，所有緊急救難人員也被派往現場，一同採取措施、應對火勢。他承諾，稍晚將會提供更多細節。

《每日郵報》引述俄媒說法指出，烏軍疑似派出Mi-24雌鹿直升機（Mil Mi-24）實施空襲。如果消息屬實，這將是烏軍第二次在俄羅斯境內發動攻擊。2月25日，烏軍也攻擊距盧甘斯克100英里（約161公里）的俄國米列羅沃空軍基地（Millerovo air base）。

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