快訊／天母父騎車接小孩突遭潑灑「不明液體」　耳朵臉頰二級灼傷

▲士林區黃先生晚間8時30分騎車行經忠誠路二段要接小朋友下課，突遭潑灑不明液體，診斷出二度灼傷 。（圖／黃先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區1日晚上8時30分左右，1名黃姓民眾騎車行經忠誠路二段上，正準備要接小朋友從補習班下課，突遭陌生男子潑灑不明液體，他忍痛騎車追上將人抓住，當場報警處理後，因灼傷引起疼痛，緊急到陽明醫院急診，診斷出臉頰、耳朵二級灼傷，目前潑灑液體嫌犯正在派出所製作筆錄中，至於詳細動機有待警方進一步釐清。

46歲黃姓民眾表示，他晚間8點半騎車到蘭雅國中對面補習班，準備要接小朋友下課返家，結果突遭一名行走在路上年約50歲男性路人潑灑不明液體，男子潑灑後立刻逃跑，黃姓民眾忍痛騎車上前追上他，質問對方為什麼要潑他？但對方情緒激動，支吾其詞，警方獲報後也抵達現場將人帶回派出所。

目前雙方仍在派出所製作筆錄當中，潑灑不明液體男子表示，黃姓民眾騎車追他時，不慎碰撞到他，所以也要對黃姓民眾提告傷害，至於詳細潑灑原因有待警方進一步釐清。

對此，天母派出所稍早表示，該名潑液體男子，當下是在倒熱水，黃姓民眾剛好騎車經過遭濺到，雙方因為都不認識，因此爆發口角衝突，「不明液體」應該是熱水，雙方互告傷害，警方將依規定受理函送地檢署偵辦。