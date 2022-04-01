有夠慘！高鐵卡台南爆轉乘人潮　台鐵楠梓到新左營也「被迫斷電」

記者陳宏瑞／高雄報導

4天清明連假才剛要開始，高鐵卻因東南水泥拆除水泥塔意外壓垮電塔意外，導致台南、高雄間電力不穩，無法通行，大批返鄉和出遊的民眾帶著大包小包行李待在月台等待，大排長龍，無奈全寫在臉上。

▲台南高鐵站外大排長龍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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▲左營高鐵站外大排長龍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市政府表示，已緊急協助調度50輛遊覽車，接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站外；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站，交通局也將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。

▲台南高鐵站大排長龍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

台南市政府則指出，受高鐵電力中斷影響，目前高鐵台南、高雄間暫停營運，高鐵公司已啟動台南、高雄間公路接駁車機制，市府亦會協助商請業者調度車輛，但更慘的是，為修復高鐵電纜，台鐵楠梓到新左營車站之間也要被斷電，因橋頭捷運站及紅北段爆台鐵轉乘人潮。

▲小女孩坐在行李上滿臉無奈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地區今（1）日下午3點39分左右，發生因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，經過追查，確認是楠梓區東南水泥公司拆除作業不慎，導致高壓電塔倒塌，高鐵公司證實這起工安意外，就是造成高鐵列車從台南到高雄之間電力異常的主要原因。

對於這場意外，市府工務局表示，接獲通報後立即啟動緊急應變，由副市長林欽榮、工務局局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師及建管處劉中昂副處長至現場勘查，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場確認無人受傷受困。

由於4天清明連假即將展開，不少返鄉民眾提早上路，帶著行李抵達左營高鐵站才發現列車全部誤點或取消，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，民眾在高鐵站外大排長龍等著接駁巴士，臉上盡是無奈，抱怨連連。