高鐵異常「千人擠爆台南站」！恐怖群聚畫面曝　民眾怒灌爆臉書

記者閔文昱／綜合報導

高雄地區下午3點39分發生，因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，接連高鐵也出狀況。下午近4點起，北上列車延誤，南下班次停駛，上千名遊客擠爆台南站，引發民眾抱怨連連，灌爆高鐵臉書。對此，高鐵則指出，已成立緊急應變中心，變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。

▲上千民眾擠爆台南高鐵站。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

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高鐵左營路段今（1）日下午發生供電異常，初步了解是因為附近東南水泥廠區施工，造成電塔倒塌，使台電69KV高壓線路發生跳脫，造成供電中斷，對此，台電稍早表示，目前已派員前往處理，此次事故造成2戶停電及部分用戶壓降，系統供電正常。

然而適逢清明連假，高鐵左營站和台南站也擠滿返鄉旅客，不少旅客也轉往旁邊的新左營站轉搭台鐵，因此台鐵新左營站月台也是人滿為患。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。高鐵公司已成立緊急應變中心應處，後續相關訊息，將另行簡訊通知。

據了解，目前接駁車已陸續抵達左營站及台南站。高鐵公司表示，原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定，但考量此事件造成旅客之影響，高鐵公司宣布，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。

另外，高雄市交通局通知，為了修復高鐵電纜，台鐵也要被斷電楠梓到高雄車站之間，故橋頭捷運站及紅北段會有台鐵轉乘人潮。

▼現場等候接駁車的部分人潮。