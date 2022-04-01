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老公拒絕恩愛3個月！人妻氣離婚「當初幹嘛娶我」　網風向一面倒

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲人妻真的受夠無性婚姻了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

可以接受無性婚姻嗎？一名人妻發文表示，他和老公結婚的3個月來，從未發生過關係，對方總以各種藉口拒絕，讓她實在忍無可忍，「如果不愛我，當初幹嘛要娶我呢？」貼文曝光後，吸引大票網友回應，「不適合就別勉強」、「這根本就是最熟悉的陌生人」。

人妻在「匿名公社」上，以「無性婚姻，我憋不住啊」為題發文，提到她娘家非常傳統，因此婚姻不是由自己作主，沒有談過戀愛的她，接受父母安排，認識了現在的老公。

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由於父母與公婆是幾十年的朋友，加上老公也是個孝子，因此在雙方撮合之下，便開啟緣分，「當時我感覺人還不錯，就答應了，我感覺他對我也比較有意思，不然也不會娶我。」

只是結婚當晚，兩人卻連肌膚之親也沒有，而到了隔天，老公更是以公司有急事為由，趕緊出門，自此之後的半個月都沒回家。人妻仔細觀察，發現老公後來總是吃飽飯才回家，接著就說自己很累、什麼也不想做，趴在床上就睡。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲人夫找盡理由拒絕行房。（示意圖／CFP）

人妻起初還能體諒，但是結婚一個月了，老公總是以各種理由拒絕和她行房，更令人難以接受的是，「一（個）月他有20幾天說有事不回，餘下幾天回來就說累、忙，倒頭就睡。」

現在兩人已經結為連理3個月了，人妻實在忍無可忍，「如果不愛我，當初幹嘛要娶我呢？」即便感到羞恥，她還是沒辦法接受，只想選擇離婚這條路。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「去找屬於自己的愛情」、「遇到這樣的婚姻真是傻眼」、「這種早點放生，下個會更好」。其中還有網友猜測，「你老公同性戀吧？結婚也是給父母交代」、「嚴重懷疑是不是喜歡男生」、「應該是另有隱情」、「應該性向是男，你辛苦了，但有點愚孝了」、「溝通看看，可能是同志，結婚只是給父母個交代」。

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