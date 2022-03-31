　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫩妻控按摩師「脫內褲去聞」　老公蒐證1hr不制止：難道不該錄？

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嫩妻控按摩時遭侵犯猥褻，一旁的老公全程未制止，只顧著錄影蒐證。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對年輕夫妻，去年底到盲人經絡按摩店消費，事後指控陳姓按摩師脫掉嫩妻的內褲，亂摸隱私部位，涉嫌強制猥褻，老公更提出包括陳男嗅聞內褲的3段錄影片段當證據，檢察官好奇夫妻倆在全程1小時都未制止，老公稱制止就沒證據，「難道我不應該繼續錄？」台北地檢署30日因陳男聞內褲行為比較像在確認物品等理由，處分不起訴。

挨告的陳姓按摩師經營經絡按摩工作室10多年，據了解，他堅決否認對女客人有不軌，並稱過去都不喜歡幫脫衣服的客人服務，這兩年因為疫情影響，生意很差，所以勉強接受，而本件告訴人是自己脫下內褲放一旁，他只是拿起來放到遠一點的地方去。

而現在已經離婚的年輕夫妻，年紀都不到30歲，在事發當天是首度光顧陳男的按摩店，嫩妻指控，因為店家沒有提供更換衣物，所以她一開始只穿著內褲接受陳男按摩，後來陳男就幫她把內褲脫掉，雙手在她胸部、下體外圍移動，讓她覺得很不舒服。

在一旁的老公看到嫩妻一個眼神不對勁，拿起手機開始斷斷續續錄影蒐證，其中1段拍到陳男拿起內褲嗅聞的動作，等按摩結束，老公問陳男：「你按這邊有淋巴跟穴道嗎？」陳男表示自己都是依經絡按摩，結果就被檢警通知，涉嫌強制猥褻罪。

辦案人員勘驗3段不連續影片，發現老公只是安靜地錄影，都沒有出聲制止妻子受辱，老公解釋，如果制止的就沒證據，「難道我不應該繼續錄？」檢察官為此查詢「人體淋巴分布圖」，陳男觸碰的地方確實都有淋巴分布，而陳男拿起內褲嗅聞的時間極短，且馬上放到一旁，比較像是盲人在確認手中物品的動作，不像藉此滿足性慾的樣子，因此最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
LIVE／疫情燒！全台22校停課　台中婚宴群聚擴大原因曝光
警察野外露鳥　「1女跪地激戰」460萬人看傻
北市「制服店」有確診足跡！　海大教授出面回應了
快訊／300億補貼租金！　4類人給最多
本土多點爆發！　全台22校宣布停課
快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼
快訊／板橋海山國小學生確診！　全班緊急停課
快訊／台中喜宴燒新竹！　護理師脫罩拍照染疫
快訊／新竹5歲男童確診！　幼兒園停課10天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

足跡赫見北市「制服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

怒嗆罷韓志工「開車撞！」　韓粉石頭里長二審仍判刑4月

嫩妻控按摩師「脫內褲去聞」　老公蒐證1hr不制止：難道不該錄？

前聯醫藥劑部主任「便宜行事」4標案詐247萬　下場曝光

醫院副院長「摩鐵一摔」曝姦情　來過49次...和小三睡遍全台

苗栗西濱大貨車追撞「車頭斷裂噴飛」　駕駛命大輕傷送醫

逆轉改判6年！歐付寶董事長林一泓遭控賣股避險6千萬無罪遭撤銷

3犬追逐奪人命！她遭撞倒「頭部重創」亡　2飼主沒繫牽繩慘了

打龜號測試場地確定了！廖老大：4／6「高美濕地風車大道」開戰

台中民宅施工怪手撞斷管線　瓦斯大噴發濃度「HIGH」

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

足跡赫見北市「制服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

怒嗆罷韓志工「開車撞！」　韓粉石頭里長二審仍判刑4月

嫩妻控按摩師「脫內褲去聞」　老公蒐證1hr不制止：難道不該錄？

前聯醫藥劑部主任「便宜行事」4標案詐247萬　下場曝光

醫院副院長「摩鐵一摔」曝姦情　來過49次...和小三睡遍全台

苗栗西濱大貨車追撞「車頭斷裂噴飛」　駕駛命大輕傷送醫

逆轉改判6年！歐付寶董事長林一泓遭控賣股避險6千萬無罪遭撤銷

3犬追逐奪人命！她遭撞倒「頭部重創」亡　2飼主沒繫牽繩慘了

打龜號測試場地確定了！廖老大：4／6「高美濕地風車大道」開戰

台中民宅施工怪手撞斷管線　瓦斯大噴發濃度「HIGH」

洪雪珍／從你進門那一刻　就可看出你是高薪或低薪

露營族最愛！鍋具把手可拆開　4種鍋帶著跑超省空間

農曆三月好運TOP3　屬鼠者備受愛慕、「這生肖」投資有進帳

過分凍齡的困擾　《華燈》半百男神靠老妝修修臉

「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化

綿滑花生醬+培根超搭！台中早午餐附紅茶喝到飽　漢堡給料不手軟

果粉也能用了！　YouTube將推iOS子母畫面模式

逢年節必塞！南迴警清明節置重兵　多項交通管制報你知

日監獄傳施暴致死！　60多歲受刑人被室友「活活打死」

不斷更新／全台22校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

社會熱門新聞

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

前副總裁「魂斷山林」　和碩發聲了

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

「太早打方向燈」駕駛收罰單抱怨　國道警打臉

直播斥寵物業者「一百多件前科」　館長GG了

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

快訊／警開紅單彈匣掉地上　竟未發現

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

台南偵查隊長酒後沿路拉屎　自請調職

更多熱門

相關新聞

柴貓夫妻緊抱　地咚怒啃嘴邊肉

柴貓夫妻緊抱　地咚怒啃嘴邊肉

日本網友@mame_puku分享，家裡養的柴犬Puku和貓咪Rin就像一對「感情狀態一言難盡」的夫妻，常常看似正在互相「地咚」，或是一狗一貓緊緊抱在一起耳鬢廝磨，感情十分融洽的樣子，實際上卻是將對方壓制在地上動彈不得後，不斷啃咬臉頰，讓他忍不住笑說，「你們是在互相擁抱，還是啃對方的嘴邊肉啊？」

按摩師要求仿A片躺好　OL遭揉陰2hrs嚇壞

按摩師要求仿A片躺好　OL遭揉陰2hrs嚇壞

婆婆要她搬走！奇葩媳怒了：房子是我們的

婆婆要她搬走！奇葩媳怒了：房子是我們的

語言治療師拉小女孩手猥褻　判刑3年定讞

語言治療師拉小女孩手猥褻　判刑3年定讞

尪哭著鬧離婚！人妻傻：只是洗他的小被被

尪哭著鬧離婚！人妻傻：只是洗他的小被被

關鍵字：

按摩按摩師經絡淋巴內褲錄影蒐證夫妻盲人

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面