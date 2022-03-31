嫩妻控按摩師「脫內褲去聞」　老公蒐證1hr不制止：難道不該錄？

▲嫩妻控按摩時遭侵犯猥褻，一旁的老公全程未制止，只顧著錄影蒐證。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對年輕夫妻，去年底到盲人經絡按摩店消費，事後指控陳姓按摩師脫掉嫩妻的內褲，亂摸隱私部位，涉嫌強制猥褻，老公更提出包括陳男嗅聞內褲的3段錄影片段當證據，檢察官好奇夫妻倆在全程1小時都未制止，老公稱制止就沒證據，「難道我不應該繼續錄？」台北地檢署30日因陳男聞內褲行為比較像在確認物品等理由，處分不起訴。

挨告的陳姓按摩師經營經絡按摩工作室10多年，據了解，他堅決否認對女客人有不軌，並稱過去都不喜歡幫脫衣服的客人服務，這兩年因為疫情影響，生意很差，所以勉強接受，而本件告訴人是自己脫下內褲放一旁，他只是拿起來放到遠一點的地方去。

而現在已經離婚的年輕夫妻，年紀都不到30歲，在事發當天是首度光顧陳男的按摩店，嫩妻指控，因為店家沒有提供更換衣物，所以她一開始只穿著內褲接受陳男按摩，後來陳男就幫她把內褲脫掉，雙手在她胸部、下體外圍移動，讓她覺得很不舒服。

在一旁的老公看到嫩妻一個眼神不對勁，拿起手機開始斷斷續續錄影蒐證，其中1段拍到陳男拿起內褲嗅聞的動作，等按摩結束，老公問陳男：「你按這邊有淋巴跟穴道嗎？」陳男表示自己都是依經絡按摩，結果就被檢警通知，涉嫌強制猥褻罪。

辦案人員勘驗3段不連續影片，發現老公只是安靜地錄影，都沒有出聲制止妻子受辱，老公解釋，如果制止的就沒證據，「難道我不應該繼續錄？」檢察官為此查詢「人體淋巴分布圖」，陳男觸碰的地方確實都有淋巴分布，而陳男拿起內褲嗅聞的時間極短，且馬上放到一旁，比較像是盲人在確認手中物品的動作，不像藉此滿足性慾的樣子，因此最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。