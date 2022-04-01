快訊／新北再新增2處足跡　到過新莊宏匯廣場、汐止越南餐廳

▲新北市新增最新確診者足跡。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市今（1日）新增40例，衛生局公布公共場所足跡，確診者搭乘台鐵和高鐵前往台北、基隆、桃園、台南等地，另新北市轄區內的足跡則有全聯、Costco、愛買、大潤發、美廉社。此外，衛生局下午再度公布外縣市確診者（案23186、23298）的足跡，包含新莊宏匯廣場和汐止銘記越南美食。

案23127在3月26日搭乘高鐵從台北前往台中烏日站，27日從高鐵台中烏日站前往台北。案23379在3月25、26、27、29日都曾去汐止泰湘味美食坊，29日曾搭火車從基隆前往汐止車站，27日曾去汐止東方美忠孝店。

案23395在3月27日曾去大潤發土城店。案23395、23396在3月23、24日去過樹林三多路上的7-11 TBI門市。案23398在3月25日從台北搭高鐵前往台南，27日從台南搭高鐵前往台北。案23509在3月26日去過7-11秀衫門市，27日曾去好市多中和店。

案23507在3月30日分別去過中和華新街的雲南小吃、美廉社中和和平店、林口Outlet威秀影城，31日曾去7-11捷南門市、全聯福利中心中和南勢角店、愛買永和店及中華電信南勢角服務中心。

案23609、23610、23611在3月27日去過湯姆熊歡樂世界中和環球店。案23609、23610在3月25、28、29、30日早上曾搭乘台鐵從板橋前往桃園，下午搭乘台鐵從桃園前往板橋。案23615在3月25日前往爭鮮迴轉壽司新店家樂福店用餐。

▼新北市1日公布最新確診足跡。（圖／新北市府提供）