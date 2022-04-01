快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

記者陳家祥／台北報導

由於防疫管制放寬，國內的新冠肺炎疫情近來升溫，全國各縣市都出現確診足跡。在台北市部分，3月31日已有5所學校、近400名學生因校內疫情停課，今日傳出有新北確診者在文山區的幼兒園任教。針對北市最新疫情變化，市長柯文哲下午將召開疫情說明會對外說明。

另外，上午台北市還傳出市立大學天母校區也有一名學生確診，北市教育局中午向《ETtoday新聞雲》證實，的確北市某大學有一學生確診，已匡列45名師生隔離，並在今天早上擴大匡列200位師生做PCR篩檢。