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勇夫「肉身擋火護愛妻」死不放手…小夫妻傷重雙亡　留3孩成孤兒

▲▼丈夫火場護愛妻躲陽台。（圖／翻攝自影片）

▲丈夫火場護愛妻躲陽台。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

南京市雨花台區龍鳳佳園小區內13日上午發生火災。丈夫將妻子放在陽台外，自己站在離火更近的陽台內，緊緊拉著妻子肉身擋火。夫妻兩人均嚴重燒傷，在被消防員救出後，妻子記掛著丈夫，對趕來的救援人員說「先救我老公」！事後，這對夫妻不幸先後傷重離世，留下3個孩子。

據《紫牛新聞》報導，這對安徽來南京打工的夫妻被送到醫院搶救，因燒傷極其嚴重，面臨著巨額醫療費用，廣大網友紛紛伸出援助之手，有的解囊相助，通過不同渠道捐款，還有的網友趕到醫院，給在醫院陪護的傷者家屬送去衣服被褥和食物。

事件的男主人公陳男燒傷最嚴重，雖經醫院全力搶救，仍於3月22日不幸離世，他的妻子當天仍在ICU病房搶救。陳男的家人們表示，絕不放棄對陳男妻子王女的治療，他們一定傾盡全力協助醫院進行救治。

在搶救王女的過程中，曾一度傳來令人欣慰的消息。王女進行完第二次手術後，情況曾有好轉。但令所有人都沒有想到的是，第二次手術後情況良好的王女突然在3月29日早晨7時傷情惡化，經過1個小時的搶救後，仍然不幸離世。

據家屬透露，就在離世前一天，王女還在ICU病房通過醫護人員的幫助與家人視訊，「她氣管被灼傷沒法說話，但視頻時能聽懂我們說什麼，會眨眼睛，還知道餓了要吃東西。」王女的妹妹心碎表示，誰也沒想到最後會是這樣的結局。

▲▼丈夫火場護愛妻躲陽台。（圖／翻攝自影片）

▲夫妻倆先後離世。（圖／翻攝自紫牛新聞）

夫妻倆共育有3個孩子，其中最大的孩子14歲，在讀國中，小的2個孩子一個讀國小四年級，另一個讀國小三年級，「從出事那天起，3個小孩就天天在家哭，現在他們3個都沒再去學校上學。」談起還在安徽亳州老家的3個孩子，陳男的哥哥心痛表示，為了給小孩們更好的生活，弟弟和弟妹很早就來到南京打拼，弟弟收廢品，弟妹在飯店做服務員，兩個人相愛相守在外吃過很多苦。

「以後我會接替弟弟和弟妹照顧好3個孩子，讓他們都能在家人的關愛下好好成長，絕不讓他們因失去父母而缺少關愛，」陳大哥對弟弟弟妹相繼離世悲痛不已，他說，自己有2個孩子，年紀比弟弟家的稍大一些，「哪怕再辛苦我也會全力去照顧好3個侄子姪女，把他們當做自己親生的一樣對待。」

也有多位愛心人士和多家企業表示，希望可以資助3個孩子們直到他們長大。南京本地一家企業工作人員孫女士表示，「我們在之前看了新聞報導，就一直關注他們，如今聽說妻子也去世了，我們企業想對他的家庭進行資助。」另一家企業負責人劉先生也說，他也想以公司的名義對3個孩子捐款，「我們想每年給3個孩子捐款12000元（人民幣，下同），一直到他們步入社會」。經過對接溝通，上述企業表示將通過官方基金會或直接與家屬對接的方式進行資助。

在得知夫妻倆的情況後，當地渦陽縣民政部門、婦聯以及許多愛心組織都已到他們家中慰問。目前民政部門已為3名孩子上了低保，從3月29日下午開始抓緊申報孤兒救助。完成申報後，3名孩子每人每月可有1000元救助金，以保障他們日常生活開支。

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