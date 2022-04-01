驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投台14線31日發生一起嚴重車禍！一名貨車司機載著怪手，行經中潭公路和草屯南平路口時，一路下坡疑因煞車失靈，整輛車直衝進民宅家中，造成民宅擺放在騎樓外的機車、金爐和狗籠等用具，直接被撞進民宅家裡，所幸屋主一家在後方吃飯，躲過一劫。而最新撞擊畫面也曝光了！

▲南投貨車疑因煞車失靈直撞進民宅。（圖／記者高堂堯翻攝）



人在家中坐，禍從天上來。南投31日一戶民宅，被載著怪手的貨車司機，一路撞破圍牆直衝進家中，發出劇烈撞擊聲響，嚇得屋主一家趕緊出來查看，一看卻發現一輛貨車橫空撞進家裡，而停放在騎樓前的金爐、狗籠與機車，也通通被撞進辦公室裡，所幸當時一家人在後方吃飯，並無人傷亡，屋主所飼養的寵物狗也僥倖躲過一劫；而肇事的貨車司機儘管飽受不小驚嚇，但萬幸僅有手腳擦挫傷，並無大礙。

▲▼南投貨車疑因煞車失靈直撞進民宅，並將停放在騎樓外的機車、金爐與狗籠等用具也一併撞進家中，所幸屋主一家當時在後面吃飯，所養的小黑也僥倖躲過一劫。（圖／記者高堂堯翻攝）



從影片中可以看到，載著怪手的貨車，疑在行經南平路口時，因煞車失靈，整輛車搖搖晃晃從對象一路衝進民宅家中，撞破大門圍牆，再將停放在騎樓上的機車、金爐與狗籠等用具全數撞進家中，力道之大，讓怪手的乘坐椅也被撞掉，並冒出陣陣白煙，畫面相當驚悚。

被撞的吳姓屋主指出，民宅的前半部做成辦公室使用，當時一家人在後面吃飯，聽到外面發出「碰」一聲超大聲響，出來查看就看到家中被撞得面目全非。他無奈表示，司機表示「踩不到煞車」，但幸好當時沒有人車經過，一家人也都在後面吃飯，司機本人也都沒怎樣。

▲▼南投貨車疑因煞車失靈直撞進民宅。（圖／記者高堂堯翻攝）



肇事的貨車駕駛則表示，肇事的原因就是煞車失靈，踩不到下車，一路下坡往前衝才會撞進民宅內。不過詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。