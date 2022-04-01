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蔡壁如爆：台鐵行控4.0得標廠商騙1億元補助　「什麼都沒做出來」

▲▼太魯閣號事故周年 民眾黨團籲：安全是首要條件 蔡壁如。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

去年4月2日台鐵太魯閣號出軌，造成49人罹難，在事故屆滿週年前夕，台灣民眾黨立法院黨團1日上午舉行記者會，民眾黨立委蔡壁如會中批，台鐵在事故後提出列車行動控制4.0概念，研發可以從遠端介入、監控列車狀況的系統，可是得標公司理立沒有任何得獎實績，騙取超過1億元補助，又騙到台南市政府一堆標案，中間有沒有官商勾結？

蔡壁如踢爆，台鐵「行控4.0」標案發包有弊，政府竟讓一家沒有任何得獎實績的公司，騙取國家超過1億元的補助，這家「理立公司」宣稱是美國佛羅里達州JTA的自駕服務系統供應商，然而實際寫信給JTA，答案是「沒有」；該公司騙到經濟部頒發「2020系統整合輸出獎」，又騙到台鐵、台南市政府一堆標案，到目前為止什麼都沒有做出來，中間有沒有官商勾結情事？

蔡壁如指出，台南市長黃偉哲2021年4月與理立簽署合作意向書，結果台南自駕巴士的人工介入率高得離譜，目前該計畫胎死腹中，5200萬就這樣沒有了，經濟部、交通部、外交部必須查證理立是否真是JTA供應商，如果最後查證謊報，必須撤回對理立的補助，並要求賠償。

此外，民眾黨立委賴香伶批評，台鐵「人少」、「車老」、「資材欠缺」3大問題仍未緩解，台鐵預算員額1萬7362人，但現有正式職員僅1萬4264人，還有3000多名臨時人員，招聘員額不足造成人力短缺，易引發安全問題，列車故障、誤點還是家常便飯。

賴香伶指出，近期台鐵雖引進「新型EMU3000」，但台鐵車輛仍普遍老舊，5成4的車齡老舊急需更新汰換，然而欠缺維修零件，加上不符時代的窄軌距，許多零件甚至得靠員工自己開模製造，自製零件除了產量少、價格更貴之外，零件的規格公差、耐用程度等，也與原廠不同，成為行車安全的一大隱憂。

民眾黨立委高虹安表示，「減班」、「降速」是短期應堅持的安全性政策，去年台鐵因疫情減班，準點率上升，連事故率都下降，減班能直接緩解人力緊張的問題，也能空出更多時間進行完整的員工教育訓練；上月台鐵有意在3、4月取消太魯閣號、普悠瑪號2款傾斜式車廂的雙人乘務，反映出司機員數仍然不足，但全國火車駕駛產業工會顧問高偉致說過，雙人乘務是維護行車安全的重要措施，且2007年大里事故後，所有試車車輛採雙人乘務，事後證明試車未再出過包。

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