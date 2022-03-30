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台鐵體檢144項待改善「只完成29項」　鐵道局否認：看數字有誤解

▲▼去年0402台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷重大事故。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲太魯閣事故將滿一年。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年普悠瑪事故後，行政院成立台鐵總體檢小組，列出144項改革事項，目前已有109項解除列管，然而《報導者》揭露，專家認為只有29項完成改善，兩者認知落差極大。對此，交通部鐵道局表示，只要台鐵列出SOP就會解除列管，但後續還會有定期考核，「單看數字可能有誤解」。

鐵道局副局長楊正君表示，交通部解除列管與媒體找來專家認定的標準不同，交通部在台鐵完成SOP修正，並檢附同仁教育訓練記錄後，就會解除列管。

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涉及台鐵內部管理組織制度調整，台鐵有提出安全改進調整計畫，目前台鐵仍在持續建置作業中，包括分階段進行、手冊研擬、落實基層執行等，是長期過程。

楊正君解釋，只要台鐵提出執行計畫，就會解除列管，後續鐵道局進行年度檢查作業時，會追蹤考核台鐵落實情形，若有未達標的情況，會提出改進事項，依據鐵路法處罰條例規定，鐵路機構對於定期檢查要求改善事項無法辦理的話，可處30到100萬。

▲▼太魯閣事件週年重回現場空拍。（圖／記者林振民攝）

▲太魯閣事件現場空拍。（圖／記者林振民攝）

楊正君表示，在設備建置方面，台鐵編列預算、執行發包後就會解除列管，因為不是一次性的監理，因此會有持續的檢查機制，將列管事項移入後續定期檢查機制，查核辦理情形。

對於總體檢辦理事項標準有認知落差，鐵道局原則上只要台鐵提出明確執行計畫，就會解除列管，否則台鐵近兩年大小事故很多，可能同一問題在不同事項都被列管，會增加很多行政成本，因此盡量在機制建立完成後解除列管，後續進行考核追蹤。

另外，鐵道局正在招募檢查員，今年新增42個員額，近期會有第二梯次的面試及筆試，第一梯次錄取的人員已開始進行教育訓練，未來此批檢查員會專職在現場執行檢查作業，不像現在只有臨時檢查及年度檢查，可大幅提高檢查監督頻率。

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