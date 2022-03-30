白天施工害「鋼軌樁砸中太魯閣」　監理單位鐵道局叫台鐵自己承擔

▲去年12月發生鋼軌樁砸中太魯閣事件。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

去年12月1日台鐵207次太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物，事後調查發現，是工地「鋼軌樁」斷裂後飛出砸到列車，然而該工程原為夜間施工項目，台鐵卻於白天施工。負責監理台鐵的鐵道局表示，「監理單位有要求，但不能一項一項確認，台鐵應自行承擔」。

台鐵太魯閣207次列車於去年12月1日傳出事故，當列車經過宜蘭準備抵達瑞芳站時，路旁工地鷹架卻突然倒塌，鋼軌樁當場砸中駕駛車廂，在擋風玻璃砸出一個大洞，幸未釀成傷亡，事後交通部長王國材震怒，下令撤換台鐵工務處長。

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▲▼鐵道局認為，此案責任歸屬為台鐵局。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對此案，台鐵局昨日表示，當時風險評估認為，該工程應屬於夜間施工，落實加強防護工程，但因為工地距離軌道9米以上，原以為會比較安全，卻因邊坡高低差，導致鋼軌樁飛出砸中列車，已針對工地管理進行檢討。

鐵道局副局長楊正君表示，太魯閣事故發生後，台鐵重新檢視所有發包合約，要求各項工程執行風險評估，該案再評估內原屬於高風險工程，應於夜間施工，但台鐵認為平台建構完成後，在平台上的作業就不屬於高風險工程，因此沒有遵守夜間施工的原則。

楊正君表示，後續有要求台鐵以最嚴格標準認定高風險工程，關於鐵道局是否有監理疏失，他說，「這是台鐵的施工權責，監理單位有要求，但不能一項一項確認承擔，責任變監理單位，邏輯不是很恰當，監理單位沒辦法逐一確認，台鐵要本於權責做更嚴格的評估，台鐵要自己承擔起來」。