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太魯閣出軌將滿週年！交通部拍板「台鐵要賠1.5億懲罰性賠償金」

▲▼去年0402台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷重大事故。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲去年0402台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷重大事故。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣事故將滿一週年，罹難者家屬代表律師陳孟秀表示，昨日交通部拍板，台鐵應再給付予「太魯閣事故全體罹難者家屬」總額為新台幣1.5億43萬元，作為台鐵的懲罰，換算49名罹難者家屬分別可得307萬元賠償金。

陳孟秀在臉書貼文指出，她與罹難者家屬代表人王薇君多次與交通部協商，內容包括「車廂的保存方案」、「成立外部監督機構」及「賠償金」。

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昨日交通部長王國材同意訴求，台鐵應再給付予「太魯閣事故全體罹難者家屬」總額為新台幣1.5億43萬元，作為台鐵的懲罰。

▲▼太魯閣事件週年重回現場空拍。（圖／記者林振民攝）

▲太魯閣出軌事發現場。（圖／記者林振民攝）

陳孟秀表示，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」不希望任何人再經歷此等悲劇，再多金錢都不能挽回死者的生命，但若沒有大幅提高賠償，台鐵只會不痛不癢，因循苟且。所以「太魯閣的眼淚」的訴求之一是「家屬們沒有要更多，但台鐵必須付出更多」。

陳孟秀表示，近年台灣在許多領域於國際發光發熱，然而，民生基本的交通安全乃至公共安全，一直是我們至今日常的恐懼，也是現今體制中最深處的挑戰。

她坦言，任何制度性問題，均非一朝一夕能夠解決；任何足以翻開歷史新頁的革新，均非一蹴可幾。希望太魯閣不再只是一個事故，而是能翻轉成為一個契機、成為一個具有啟發性的故事，這樣一來，即便無法挽回失去的至親，某種程度上也讓家屬所失去昇華成了對台灣公共運輸安全的重大意義。

交通部表示，經與太魯閣的眼淚的代表討論後，確認台鐵局將會給予罹難者家屬一筆「0402事故家屬促使台鐵安全改革特別金」，期盼能一起為台鐵的安全改革而努力。

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