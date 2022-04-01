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8個職場人應必備的軟實力！溝通技巧、領導能力企業最看重

文／職場人

《Workworks職場人》一直以來分享過許多企業CEO最愛的員工特質、新創公司最愛7種人才特質、Linkedin公布2022「5大人才趨勢」和Google副總：找對人才只需觀察6件事等內容，其中不只有專業技能必須隨時精進跟上趨勢，「軟實力」也是企業相當看重的一環，下列編輯將分享《2022職場學習趨勢報告》盤點職場人應必備的8個軟實力：

職場必備軟實力1：溝通技巧

▲職場人應必備的8個軟實力（圖／pixabay，下同）

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第1個職場必備的軟實力為「溝通技巧」，雖然和專業技能相比，溝通能力只算其次，但在軟實力中卻是無比重要的能力，這裡的溝通不只是能言善道，而是清楚表達「理」，比如業務得流暢地介紹自家產品，才能說服客戶；主管得清楚地傳達任務才能，並和員工討論協商，這些無不奠基於溝通技能上。

職場必備軟實力2：團隊合作

第2個職場必備的軟實力為「團隊合作」，我們都曾經歷過疫情嚴峻時刻，「抗疫」便是考驗日常團隊合作的成果，有些公司雖改為WFH卻因為缺乏雲端應用訓練導致員工不知所措，甚至部門與部門間發生資訊不同步的情況，無論是面對面的、虛擬的還是混合工作模式，團隊相互合作絕對是公司維持營運最重要的。

職場必備軟實力3：領導能力

第3個職場必備的軟實力為「領導能力」，從權力技能的角度來看，領導力發展顯然是每個組織的優先事項，不光是老闆、主管、商業領導人，職場人「個人」也須培養自己的領導能力，比如在團隊小組中你是否可以有條理地表達意見、激勵團隊，並帶領小組執行作業，就連如何培養團隊的歸屬感也是領導力的一環哦！

職場必備軟實力4：管理能力

如同前述所說，第4個職場必備的軟實力「管理能力」也不是只有領導階級才要學習的，根據《2022職場學習趨勢報告》調查統計指出，將領導力和管理能力作為員工培訓重點的企業，其經培訓的員工績效會比其他員工還要高，而這樣子的企業像是收入增長、營業利潤率和股本回報率也都有提升。

職場必備軟實力5：生產能力

第5個職場必備的軟實力為「生產能力」，職場中考核一位員工績效最常見的方法就是評估生產力，比較特別的是在這份職場學習趨勢報告中也顯示，疫情期間截至2021年5月職場人的生產力是增長的，這也表示疫情期間即使在家工作也不一定會降低效能，只要訓練好員工的生產能力，無論在世界哪個角落都會是有效率的。

職場必備軟實力6：內外部協作力

第6個職場必備的軟實力為「內外部協作力」，如同團隊合作一樣，職場人不能只是每天按部就班完成手邊之事而已，日常有機會時也可以多多訓練自己的協作力，不論是對公司內部的部門間，還是對外部的廠商間，試著去想想看怎麼串連各部門間的合作，或是考量廠商上下游的關係等，這對你的工作模式也許會有不一樣的發想也說不定哦！

職場必備軟實力7：個人發展規劃

雖然每天都如期把工作完成，卻毫無成就感？也許職場人是少了第7個職場必備的軟實力「個人發展規劃」，你只專注於當下的工作任務，卻沒有思考這份工作能培養什麼能力，或是對未來又有什麼幫助？試著幫自己設定一個目標，或是擬定下一份職涯規劃，這樣你工作起來會更有動力及方向哦。

職場必備軟實力8：個人健康照顧

第8個職場必備的軟實力為「個人健康照顧」，職場人的幸福不僅僅發生在下班時間，公司給予的福利，以及員工身體健康狀況也會影響工作效能，所以適時提供員工職能以外的發展機會，或是定期身心健康檢查等也很重要。當然，對於自己的情緒管理、壓力管理也是職場人應該要練習的軟實力之一。

以上8個職場人應必備的軟實力，你擁有了嗎？職場人有沒有發現不論是職場學習趨勢報告，還是過往的職人專訪、企業專訪，員工該具備的軟實力其實都大同小異，可見這些能力在職場及職涯發展中有多麽重要了！

Source：2022職場學習趨勢報告

【延伸閱讀】

7大關鍵工作能力不被趨勢淘汰，疫情之下新混合工作模式興起

10個助升遷「職場思維」一生受用：人才不是有苦勞的人，而是有功勞的人

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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