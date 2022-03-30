主管「按肩膀+溫柔提醒」他嚇爛　內行點1關鍵曝真相：小心被陰

▲原PO得到主管的「特別關心」，卻很不知所措。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者黃品臻／綜合報導

在工作場合被主管「特別關心」，多少會讓人心裡毛毛的。有網友發文表示，近期工作時，主管會走到位置附近，按按肩膀並對他說聲辛苦了，還會溫柔地講出一句讓他心裡發寒的的話，這讓他很苦惱，不理解主管到底想表達什麼。

該名網友在Dcard上發文，表示近期的工作狀態，常常是坐在電腦前面都沒有離開，而主管就會走到他的位置附近，按按他的肩膀，並跟他說「看你最近很累啊，辛苦你了關心一下你」。

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▲主管的舉動讓原PO心裡發寒。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，主管還對原PO說，「最近工作發訊息之前要先看一下，不要讓別人說話」。主管用柔軟的方式說出這句話讓原PO直接心裡發寒，「是在警告我好好做事嗎？到底什麼意思！？」

文章一出，不少網友認為，原PO可能要注意同事們的一舉一動，「有人跑去講你壞話啊，防一下你同事，不然被陰了都不知道」、「你是不是有發了什麼不適當的群組訊息之類的？」「明顯是話中有話啊」、「我也覺得應該是有得罪人，主管提醒你」、「感覺是在暗示惹到不該惹的人，或者被其他人說話要妳自重，不然應該保不住妳這位堪用的下屬」。