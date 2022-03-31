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快訊／館長「被忽必烈踼出」成吉思汗三重館　最新聲明出爐

記者陳雕文／新北報導

成吉思汗健身俱樂部三重館爆發經營風波，館長陳之漢控訴鄭姓負責人違約「不繳房租、管理費、修繕冷氣不付錢及向銀行借貸等」。不過，負責人嚴正駁斥，還拿出1千萬現金強調資金沒問題，反控館長只受委託經營，明明只能抽3%服務費，卻私下溢領1千多萬元，因此要求館長退出經營。稍早，陳之漢的律師提出聲明反擊。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲被踢出三重館還被罵忘恩負義，館長陳之漢火大了，透過律師發出聲明駁斥指控。（圖／翻攝自飆捍臉書）

據了解，2015年間，鄭朝杰及其股東拿6千多萬，想在三重區成立健身中心，找來館長陳之漢的團隊負責場館規劃、營運管理，而財務部分由「忽必烈健身有限公司」（以下稱忽必烈）負責，陳之漢除了領月薪外，還可抽取當月營業額3%作為服務費，並得於前一年盈餘中拿取30%的酬金。

●撕破臉

忽必烈負責人鄭朝杰指控，2019年9月發現公司銀行帳戶有多次異常提領服務費情況，之後又發生多次異常提領現金狀況。到了2020年11月5日下午，鄭出示溢領款項一覽表，要求館長說明，卻得到「提前預領年度30%分紅」，讓鄭朝杰當場傻眼，反問還未到年末結算盈餘，豈能預先溢領？因此要求返還溢領的1千多萬。

對此，館長委任律師發出聲明回應，三重館營運後年年皆有獲利，但鄭朝杰卻經常私自動用公司資金，時常導致三重館營運資金不足的狀況，此外，鄭朝杰及忽必烈前任負責人鄭宏源先生，同時希望變動合約書內容，由原本陳之漢（館長）先生「拿取年營收30%的酬金」改為「每月給付10%營利服務費」。

▲▼鄭姓負責人拿1千萬現金駁斥資金有問題，雙方約定點交，轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

▲鄭姓負責人拿出1千萬現金，駁斥資金問題傳聞     。（圖／記者陳以昇攝）

聲明指出，鄭朝杰及鄭宏源先生經常性動用健身房內的營運資金，導致忽必烈每月均無法給付10%服務費，截至去年6月，已積欠500多萬的服務費。同月陳之漢還接到台灣中小企銀的催款通知，這才知道，鄭宏源先生私下以忽必烈的名義向多家銀行貸款千萬，並擅自挪用借款佔為己用，未用於公司經營上，已涉及背信、侵占等罪嫌。

針對鄭朝杰透過律師開記者會，還在新聞稿中嗆館長，「忘恩負義恩將仇報」等言詞。館長方聲明回應，鄭朝杰先生非第一次對外有虛構不實情節之行為，過去早已有向司法機關提出虛構情節而經最高法院判決確定，涉有誣告之行為，本公司均有證據資料，並會一併提供司法機關審閱。

館長陳之漢也在臉書貼文表示，「事實是會員退費退不到錢，三重館房東沒有按照合約收到支票，三重館被多家銀行抵押借錢，三重館不繳大樓管理費，總幹事打電話來拜託我們處理，去年（2021年）九月廠商修理冷氣50幾萬不給人家還被告上法院，目前已開過一次庭，違反加盟合約多次，至今不給營利給總公司，帳戶內資金不足，從去年六月催款到現在都不給，員工無保障，會員也無保障」。

雙方的經營紛爭多次協調無效，3月31日上午10時約定點交場館及設備，鄭朝杰還到場拿出1千萬現金，表示公司資金沒有問題，該付的錢都會給，原本的會員權益也不會有影響；館長陳之漢原本要親自到三重館，後來僅委託律師及親信大胖到場，轄區三重警分局擔心點交過程會有衝突，調派警力到場蒐證。

▼轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼鄭姓負責人拿1千萬現金駁斥資金有問題，雙方約定點交，轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

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