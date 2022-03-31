「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

記者陳以昇／新北報導

成吉思汗健身俱樂部三重館爆發經營風波，館長陳之漢控訴鄭姓負責人違約「不繳房租、管理費、修繕冷氣不付錢及向銀行借貸等」，負責人駁斥，還拿出1千萬現金表示資金沒有問題，反控館長並非股東，只受委託現場經營，僅能抽取3%服務費，卻私下溢領1千多萬元，要求館長退出經營，改店名為「忽必烈健身館」，並在31日點交店內設備。

▲鄭姓負責人拿1千萬現金駁斥資金有問題 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，2015年間，鄭朝杰及其股東拿了6千多萬，想要在三重區成立健身中心，找來館長陳之漢的團隊負責經營，由於館長分文未出，僅負責場館規劃、營運管理，財務部分則由負責人鄭朝杰「忽必烈健身有限公司」負責，陳之漢除了領月薪外，還可抽取當月營業額3%做為服務費，另盈餘部分，需股東分配達投資金額全數後，陳之漢次年起得於前一年盈餘中，拿取依盈餘30%計算的酬金。

▼雙方律師約定點交 。（圖／記者陳以昇攝）

由館長陳之漢領軍的團隊經營三重館後，營運漸入佳境，鄭朝杰基於信任及方便銀行匯領支出作業，將銀行帳戶存摺、印章分別交由館長的財務總監吳明鑒及會計保管，自此後場館業務、財務均由館長全部掌控。

2019年9月，鄭朝杰發現公司銀行帳戶有多次異常提領服務費情況，之後又發生多次異常提領現金狀況，多次向館長反應，但均未獲回應。2020年11月5日下午，鄭與吳明鑒會面，出示溢領款項一覽表要求說明，但吳卻顧左右而言他，表示溢領部分是提前預領年度30%分紅，鄭朝杰當時傻眼，表示未到年末結算盈餘，豈能預先溢領，雙方撕破臉並要求返還溢領的1千多萬元。

▼雙方約定點交，館長派親信大胖到場 。（圖／記者陳以昇攝）

館長陳之漢在臉書貼文表示，「事實是會員退費退不到錢，三重館房東沒有按照合約收到支票，三重館被多家銀行抵押借錢，三重館不繳大樓管理費，總幹事打電話來拜託我們處理，去年（2021年）九月廠商修理冷氣50幾萬不給人家

還被告上法院，目前已開過一次庭，違反加盟合約多次，至今不給營利給總公司，帳戶內資金不足，從去年六月催款到現在都不給，員工無保障，會員也無保障」

雙方的經營紛爭多次協調無效，在31日上午10時約定點交場館及設備，鄭朝杰還到場拿出1千萬現金，表示公司資金沒有問題，該付的錢都會給，原本的會員權益也不會有影響；館長陳之漢原本要親自到三重館，後來僅委託律師及親信大胖到場，轄區三重警分局擔心點交過程會有衝突，調派警力到場蒐證。

▼轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）