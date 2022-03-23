「館長」退出三重館經營...控加盟店違約　負責人：會員權利不變

▲成吉思汗三重館爆發經營權變更風波 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

網紅「館長」陳之漢經營成吉思汗連鎖健身中心，日前因三重館加盟店違約，指控負責人向銀行抵押到處借錢，宣布將在4月退出經營；三重館負責人表示，因經營理念不同，不再合作，已將三重館改名忽必烈健身館，會員權利不會影響，並對館長不實言論提告。

▼館長陳之漢指控三重館違約，宣布退出經營 。（圖／記者陳以昇翻攝）

館長陳之漢19日在臉書貼文「由於加盟店違約，已經把負責人以及銀行帳戶變更，讓我方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，本公司已經提出法律告訴，在三月底（4月初）成吉思汗集團，會退出三重館經營」。

20日又在臉書強調「有人趁三重館我退出經營，開始汙衊我會倒店，或是讓會員求償無門，我再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被他拿走」，更強調「所有會員的損失，如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛」。

原本三重館鄭姓負責人發新聞稿表示，健身中心已經改名為「忽必烈健身館」，指出陳之漢及其所屬團隊僅受委託負責現場運營，陳之漢自110年6月起多次於直播平台及Facebook社群平台，發表不實言論中傷本公司，本公司已委請律師對相關人提起訴訟，捍衛本公司權利。

▼負責人發聲明表示，不影響會員權利 。（圖／記者陳以昇翻攝）

忽必烈健身館有限公司且承諾對往來廠商應付款項及所屬員工之薪資，未有拖欠，日後亦同。並已尋妥專業經營團隊，於陳之漢及其所屬團隊退出經營後於原址繼續經營，會員權益不受影響。