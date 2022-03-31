和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

▲宜蘭31日新增3例。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭31日新增3例本土，案23499為20多歲男性，他是30日確診外縣市個案同是喜姆比舞蹈教室的工作團隊，Ct值14.88。第2例是案23500Ct值11.5，是舞蹈教室學生男家長。由於在孩子們練舞時，他與確診老師有一起吃點心。第3案23501，是未滿10歲女孩，是宜喜姆比舞蹈教室學生，因舞蹈老師確診，採檢結果確診，Ct值為27.3。

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宜蘭衛生局表示，宜蘭新增3例中，案23499為20多歲男性，他是3/30日確診外縣市個案同一個舞蹈補習班的工作團隊。該舞蹈團隊的老師除了在縣內某國中教學，也在宜蘭開設舞蹈教室，並在宜蘭和其他縣市授課。30日因有其他3位老師確診，衛生局因此匡列並通知接受採檢，結果為陽性確診，CT值14.88。

衛生局說，案23499平常是每週一、五、六在宜蘭的舞蹈教室授課。他曾於3月27日與案23258、案23275、案23384號在桃園某舞蹈教室授課。目前案23499已由衛生局收治住院，但他曾在3月24日、3月25日和3月29日至宜蘭一國小代課，帶學生去綠色博覽會進行戶外教學，因此縣府也針對校方作篩檢，並宣布綠色博覽會休園一天，相關採檢和清消工作正在進行中。

另外，案23500為40多歲男性，Ct值11.5，是宜蘭某國中舞蹈班的家長。案23500曾在3月28日自行開車載他上舞蹈班的女兒及太太，到30日確診老師位於桃園的舞蹈教室上課。由於在孩子們練舞時，他與老師有一起吃點心，因此自行快篩之後確診，目前已匡列妻女採驗中。該案足跡只有3月28日自行駕車到桃園，經衛生局與舞蹈教室的老師們確認，目前沒有其他家長在該段時間開車到桃園，或者近距離接觸老師。

新增第3例是案23501號，CT值為27.3，未滿10歲女孩，她是宜蘭喜姆比舞蹈教室的學生，因舞蹈老師確診，由衛生局通知匡列採檢，結果為陽性確診，目前衛生局已匡列才藝班的娃娃車司機與同學進行篩檢。