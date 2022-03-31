「學理上沒有類普篩名詞」　新北：我們也在看中央試辦後續會怎樣

記者杜冠霖／新北報導

基隆疫情爆發一週，累積個案已經來到91案，指揮中心與基隆市府決定實施類普篩，相關計畫還在擬定。對於類普篩策略，新北副市長劉和然表示，中央想要在基隆試辦類普篩、找一個MODEL做未來防疫策略的應用，「學理上沒有這個名詞，我們也在看中央試辦後續情況會是怎樣。」

衛福部長陳時中30日前往基隆市政府討論防疫措施，並宣布將實施類普篩政策。指揮中心發言人莊人祥說明，基隆市府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計方案提出後一週內完成。

陳時中指出，從近幾日基隆新增確診者的情形來看，基隆本土疫情情形恐怕早已蔓延多時，若繼續僅用社區篩檢站的方式，呼籲民眾進行採檢，恐怕仍會有部分警覺性不足的人沒有出來篩檢，而形成疫情黑數。

陳時中表示，基隆將全面執行「類普篩」政策，初步規畫基隆市36.3萬人全面需進行類普篩政策，由中央提供快篩試劑，建立基隆的普篩模式，希望能在第一時間圍堵住疫情，也讓未來其他地方能參考基隆模式，對未來防疫也有相當幫助。

王必勝31日接受媒體訪問時，也進一步解釋指出，類普篩的政策主要是以「快篩」取代「PCR」，但相關細節如發放、回收等政策，仍要與基隆市政府討論處理。

對於「類普篩」政策，劉和然表示，中央想要在基隆試辦類普篩、找一個MODEL做未來防疫策略的應用，而且目前發的是快篩劑，跟之前普篩的精神是不是一樣？這都還在研究中，「學理上沒有類普篩這個名詞，我們也在看中央試辦後續情況會是怎樣。」

▼基隆醫院前往基隆火車站設立PCR篩檢站。（圖／翻攝自基隆醫院臉書）

