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快訊／台中0確診破功！婦參加婚宴染疫　VVG實聯不實挨罰1.5萬

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布台中市新增一名本土確診個案，為全國案23528，是西屯區60多歲家庭主婦，經疫調確認為「婚宴群聚案」其中一案，於3月26日在「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」舉行，台中市政府已要求國家歌劇院自昨日起閉館三天，相關足跡已完成清消；另針對國家歌劇院5樓VVG餐廳未落實實聯制登記，市府將依法開罰1萬5千元。

▲台中0確診破功！60多歲家管參加婚宴染疫。（圖／記者游瓊華攝）

▲恐怖喜宴群聚風暴擴大，盧秀燕召開記者會。（圖／記者游瓊華攝）

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▲案23528為台中家管，參加喜宴確診。（圖／市府提供）

▲恐怖喜宴群聚風暴擴大，台中一位家館染疫。（圖／市府提供）

市府今日下午召開防疫記者會，衛生局表示，案23528平時多在家帶小孩，已接種三劑疫苗。個案3月26日參加VVG餐廳的婚宴；3月27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；3月29日曾至西屯菜市場購物、太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠及小貝果托嬰中心接送小孩，當日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，3月30日至西屯某診所就醫，當日經衛生局匡列為婚宴接觸者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院隔離治療中。

衛生局表示，該場婚宴相關接觸者184名，包含賓客148名、工作人員36名，目前10人確診，其中台中市1人、外縣市9人，其餘均匡列居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。

衛生局指出，參加婚宴的賓客，目前掌握確診者中有3人在台中住宿，分別在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、案23268），市府已立即要休業一天落實清消，確診者入住房間靜置三天後清消，經觀旅局複查後才能開業。此外，因VVG婚宴餐廳未確實落實實聯制，手寫實聯制資料中有許多參與者無聯繫方式，導致聯繫及匡列採檢耗時，影響疫情防治，衛生局將針對業者未落實實聯制部分，依《傳染病防治法》第70條第1項裁處1萬5千元罰鍰。

▲台中0確診破功！。（圖／市府提供）

市府已持續針對確診個案足跡點林酒店森林百匯自助餐、VVG婚宴會館、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞等調查。另還有三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食、草悟道漢默斯、南屯想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點，足跡點全面清消中。衛生局也將針對3月26、27日有進出相關場所民眾寄發超過3萬6000筆「實聯制簡訊」，請民眾自主檢測。

衛生局指出，台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。

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