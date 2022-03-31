快訊／竹縣+2！1護理師1幼兒確診　匡209人採檢陰性

▲▼新竹幼兒園採檢145人均為陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者蔡怡萍／新竹報導

疫情指揮中心今(31日)公布新竹縣新增2例新冠肺炎本土確診案例，案23386為5歲男童，因3/27曾與台北市案23063燒肉店同桌共餐而被匡列居隔，3/28一採陰性，昨二採轉陽，CT值14.1，平時讀新豐某所幼兒園，衛生局緊急匡列採檢145人。另案23409為護理師，因曾到台中參加親人婚宴，而與確診者案23277接觸，昨被匡列居隔，採檢陽性，CT值15.4，匡列採檢醫院等65人送驗。2案共採檢210人，209人陰性，餘1人檢體送昆陽判定。

新竹縣衛生局說明，案23386曾與父母在燒肉店與北市確診個案23063同桌共餐約2小時，和父母皆被匡列居家隔離，他一採陰性，昨因發燒再次採檢，結果陽性確診，CT值14.1，安排收治專責醫院治療。男童就讀的幼兒園則緊急派遣採檢部隊進駐，匡列採檢全校師生145人（學童120人、教職員25人），其中列居家隔離41人、自主健康管理102人、自我健康監測2人，145人結果均陰性，疫調持續進行，幼兒園全園停課10天。

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此外，案23409則是新竹縣某醫院護理人員，她3/26曾到台中市與表妹夫一起參加表弟婚宴，用餐採Buffet方式，期間曾脫口罩拍照，因獲知表妹夫(案23277)確診，主動通報醫院，昨衛生局匡列安排採檢陽性確診，Ct值:15.4，已打滿3劑疫苗，衛生局立即啟動疫調，初步匡列採檢65人(醫院員工16人、病患21人、親友及同車同桌28人)，其中列居家隔離58人、自主健康管理7人，64人結果為陰性，其餘1人檢體送昆陽實驗室判定中。

因應新竹縣有安興國小、幼兒園等多處確診者足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室設社區篩檢站，呼籲家長、鄉親及確診者足跡重疊的民眾，可攜帶健保卡和身分證至相關地點免費篩檢。