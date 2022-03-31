中和公寓社區疫情+7！5人社區採檢揪出　累積24案

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增87例本土病例，當中有7例與新北某中和公寓社區相關，當中有5人是社區採檢驗出，另有2人是染疫公寓住戶於診所接觸確診者的家人。

▲3/31新北中和公寓群聚關聯。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，疫情多點爆發，北中南東甚至離島金門都有個案。

目前新北疫情較為嚴重的中和某公寓，指揮中心指揮官陳時中表示，今天相關個案增加7人，有5人在社區採檢戰發現，屬於有地緣關係，另昨天有一名衍生洗腎相關病人，他的2名女兒現再被驗出是陽性，目前中和社區相關個案來到24例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,665例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,973,938例排除)，其中23,393例確診，分別為7,470例境外移入，15,869例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案23190)空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。