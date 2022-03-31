台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零：無法和國外相比

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情多點爆發，國內今天新增87例本土病例，創下今年單日新高紀錄。事實上，台灣究竟要清零還是共存，一直是大家討論不斷的話題，稍早記者會上，指揮官陳時中則透露「與病毒共存，這事情我想這是一個趨勢」，不過台灣現在染疫率是千分之一不到，還有很多措施能因應疫情。

▲要清零還是共存，一直是討論不斷的議題。（示意圖／記者李毓康攝）

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本土病例近五天（27日起）已累計293例，讓許多網友感到擔心，「大家要小心，一發就不可收拾了」、「希望這波案例趕快穩定下來，不要擴大感染」；不過另一派網友則認為，「已無感，本來就該是著與病毒共存」、「真的可以順勢慢慢開放了」。

稍早記者會上，有記者詢問，「台北市長柯文哲說，清零還是共存，到了交叉點，政府該做選擇了，想請問指揮中心的回應？想再請問就是說，我們這個基隆類普篩的這部分，它是一個清零的策略嗎？」

對此，陳時中回應，「放棄清零然後就會做相關的不檢驗，這些事情到目前還沒有到這樣的一個決定的點，台灣疫情跟實施這種所謂與病毒共存的國家染疫率，那是完全沒有辦法相比，我們現在等於是千分之一。」換言之，國外與台灣的背景不同，因此現階段並不會放棄清零。

▲本土病例近五日飆293例。資料照，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

而後又有另名記者提到，「早上部長在立法院受訪時，有說台灣未來還是有可能會走向共存，因為病毒傳播得很快。」陳時中則補充說明，「與病毒共存，這事情我想這是一個趨勢，只是說一個國家如果你的染疫率超過20%，不得不共存，那只能在那樣的環境裡面選擇一個最好的方式。」

針對台灣部分，陳時中再強調「我講過大概只有（染疫率）千分之一不到，我們還可以有很多的相關措施跟整備，可以來因應這樣的一個染疫的情況。」

此話一出，也在PTT上掀起討論潮，網友紛紛表示「所以是清零嗎？說清楚」、「又不共存了嗎？我好亂」、「不共存想清零，就升三級加嚴管控啊」、「好，繼續清零」、「所以就是要清零，X」、「既不三級，也不共存，所以是幹嘛」、「類共存+類清零」、「追求清零你又要縮短隔離時間」。