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上海官員坦承「防疫不到位」　誠懇接受大家批評

▲▼上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海「半封城」進入第4日，上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷31日在記者會上坦承，對Omicron變種病毒認識不足，準備也不夠充分，防控措施執行不到位，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

馬春雷提到，上海本土疫情呈現快速發展態勢，上海疫情防控面臨常態化以來最嚴峻的挑戰，「目前，上海正在全市範圍、以黃浦江為界、分兩批開展新一輪核酸篩查，力爭以最快速度、用較小代價，徹底排查感染源，全力切斷傳播鏈。」

馬春雷表示，面對傳染性、隱匿性極強的奧密克戎變異毒株，他們的認識不足；針對感染者大幅增長的情況，他們的準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

馬春雷強調，上海浦東、浦南及毗鄰地區新一輪核酸篩查工作迅速展開，社會面總體平穩，「讓我們特別感動的是，全體市民群眾的理解、配合和自律，近期的核酸篩查和封控管理，給廣大市民的正常生活、工作和學習都帶來了很多不便，對大家長時間居家的苦衷和難處，我們感同身受。」

另外，馬春雷也指出，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案，「明天起，浦西地區的核酸篩查將全面展開。這一批涉及人數更多（1600萬人）、管控範圍更大（12個區）、各類情況也更複雜，我們將全力加快核酸篩查工作。」

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