墜樓真相曝！被罵「死原住民」動手打同學　怕遭處分選擇輕生

▲家屬表示，是同學先罵廖是死原住民，廖生才和同學起衝突，擔心被記過而選擇輕生。（圖／資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區某國中廖姓男生疑因和同學發生爭執墜樓輕生，事後後一度傳出他曾遭霸凌，而他的姑姑今天PO文還原真相，強調是同學先罵廖「死原住民」，廖才出手毆打對方，後來擔心被記大過才會輕生，她希望這件事到這裡告一段落，讓已離開的人安心的離開。針對家屬的說法，校方接受《東森新媒體ETtoday》訪問時坦承，內容和調查結果相符。

▲家屬PO文還原真相。（圖／爆料公社提供）

廖生在3/24段考第一天的中午，從5樓教室走廊縱身一跳，當場摔死在校園內，事發後，警方、校方和家長都在探究原因，為何一個人緣好，是班上小老師的國一生，要選擇跳樓？

校方昨天表示，是有個同學拿用消毒噴霧筆朝廖生噴水，要叫醒還在午睡的廖，不料引發爭吵，廖生擔心驚動到家長，一時想不開才輕生。

不過廖生的姑姑在爆料公社PO文還原真相，說法與校方的版本完全不同。

廖的姑姑表示，3月23日，廖生在午休時間被同學A潑水後，旁邊的同學B要拉廖起來，廖就用外套揮向同學B，結果外套上的釦子或是拉鍊，揮到了同學B，同學B不爽就將廖姓學生拉起來，罵他死原住民，就是這句話讓2人起了衝突打起來。（死原住民這句話是根據在場學生轉述）

臉上有瘀青的同學B回家後，被家長逼問怎麼回事？同學B說是在學校不小心碰撞的，但家長不相信，同學B才說是跟廖姓同學打架，但否認罵廖姓同學死原住民的話。

隔天，同學B家長打電話給老師，要求老師給個交代，因此老師跟廖生說，要按校規處理並通知家長到校，當天廖生憂心的向同學訴苦，「要被記大過怎麼辦？」有同學安慰說「不會啦，老師不會隨便記你大過，你不要亂想。」

廖生說「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」果然一轉身就往下跳，遺憾就發生了⋯。家屬在監視器畫面中還看到廖生在廁所前，將外套手錶摘下給同學後，就往圍牆旁走去，該處是監視器死角，看不到跳下那瞬間，之後監視器畫面只看到同學們一臉驚恐的表情。

家人們選擇講出這些也只是想還原事情的真相，不要再讓網路上的人過度揣測，希望這件事到這裡就告一段落，讓已離開的人就安心的離開，也謝謝大家的關心，之後將不會在針對此事件做任何的發言了，謝謝。



針對家屬的說法，校方接受《東森新媒體ETtoday》訪問時坦承，內容和調查結果相符。