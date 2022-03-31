快訊／台中恐怖婚宴燒高雄！某國小2童確診　全校停課10天

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市新增4例本土個案，市長陳其邁31日宣布，今天新增4個案，1例為基隆計程車司機（案22688）密切接觸者，另1例為3月26日參與台中婚宴的密切接觸者及其2位同住家人。由於2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

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▲▼高雄3/31新增確診個案說明。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，其中一例是基隆市22688衍生確診個案，23387這位有到北部，22688是計程車司機，因為3/24有接觸被匡列自主健康管理，快篩陽性就醫，很快PCR採檢昨天確診，同住家人、密切接觸者匡列都是陰性，因為在自主健康管理期間確診，社區傳播風險不高。

另外，新增3個案為同住家人，案23388是在3/26到台中參加婚宴，是昨天台中衛生局公布的台中婚宴衍生的群聚感染，回來傳染給2位7歲童，為高雄某國小同齡同班的家人。

針對國小生154位同班、同補習班師生，採檢結果都是陰性。由於國小生Ct值分別是28.3、35.7，判斷同學間風險不高，今天早上8點就按照現行規定，派員到校採檢，預計10點半全校採檢完畢。

該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天，衛生局也規劃全校教職員工生會完成PCR採檢，確認無風險後復課。





▲高雄環保局緊急清消確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）