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快訊／跟海大老師聚會！疫情燒高雄+2　足跡公布：曾搭這2班高鐵

▲▼高雄3/24確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府環保局針對確診者足跡進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情再擴大！29日本土新增4起病例，其中2例是化工廠群聚，這條傳播鏈再加上昨天為止的21例，至今天總共造成23人感染，而另外兩起病例則是跟北部案23022有關。高雄市長陳其邁今天下午兩點半召開疫情記者會，說明最新疫情狀況，也公布最新確診者足跡。

▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

案23022為40多歲海洋大學男老師，屬於銀河小吃店（案22595）的接觸者，Ct值15。他曾在3月19日至25日期間，到過大安區曉鹿鳴樓上海菜、大安區BrassJoy cafe銅樂咖啡、士林區百齡河濱公園、中山區帝都商務會所。

▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海大老師衍生高雄群聚事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄3/29個案足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，高雄有2人在3/25晚間到北部跟23022在同一個場所，屬於密閉空間多人聚會染疫，昨晚接到通報，就採取匡列隔離疫調。

最新足跡也緊接著公布，搭乘高鐵自由座北上、特力屋左營店、全聯福利中心北左營店、這一小鍋新光左營店等。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁將在29日下午兩點半說明疫情。（資料圖／高雄市政府）

高市府提醒，與本市確診個案足跡重疊或有接觸史的民眾，請攜帶健保卡前往篩檢站進行採檢。

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