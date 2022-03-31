超強「DIY開運法」把好桃花招進來　養一盆香水百合、多洗玫瑰花浴

文／湯鎮瑋老師

坊間開運招財方法百百種，究竟怎麼做最有效？藉由湯鎮瑋老師的專業，教你確實提升財運、事業運、桃花運、健康運和保平安的祕訣，讓你金錢財富滾滾來！

百年好合開運法

香水百合是一種磁場相當飽滿的植物，象徵愛情的圓滿與溫馨，有助桃花、增旺喜氣，若能搭配屋宅的桃花吉方位，將得到相得益彰的開運效果。玫瑰花也是催促愛情桃花快點到來的開運植物之一，但要記得拔除莖刺，才不會傷及運勢。鮮花代表生命力及活能量，放在對的地方，可有效提升運勢；但記得定時更換與清理，以免髒污反影響好運。

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▲香水百合象徵愛情的圓滿與溫馨（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



【開運器具動手做】

材料

1.粉紅色的香水百合花7枝。

2.圓形或圓柱形的花瓶一只。

3.粉晶碎石適量。

步驟

1.將適量的粉晶碎石裝進花瓶，加水後插進7枝粉紅色香水百合。

2.參考流年桃花吉方位，找出屋宅或臥室裡的桃花吉方。

3.將粉晶香水百合布置在流年桃花吉方，催旺桃花好運。

4.此外，也可在初一、十五，往流年桃花吉方，帶著七枝粉紅色香水百合，找到土地公廟祈福拜拜，亦有助提升人際和諧，家庭圓滿。

【開運小竅門】



※第一次擺設的時間要選在桃花子時，也就是晚上11點到1點之間，此時也是桃花能量磁場最強的時候；接下來則不拘時間。

※花瓶的選擇以透明、沒有稜角的圓柱形或圓形最佳，花瓶裡的水要天天更換，保持清淨。

※若香水百合有枯萎凋謝的跡象時，就得更換新的花枝。

※桃花吉方位所在的空間，需保持空氣暢通及採光良好，最好有自然光打進來，意謂「陰陽調和」，新戀情才比較容易出現。

召喚愛情開運法



玫瑰花是情人節最佳禮物代表，在命理上，富含浪漫能量的玫瑰花也是招桃花的好幫手！例如多洗玫瑰花浴、喝玫瑰花茶、抹玫瑰精油等等，增添戀愛好氣色。以命理觀點來說，植物屬木，但花則屬火，可旺人緣和桃花運。所以可以運用玫瑰花在流年桃花位做適合的布置，開啟桃花磁場，提升戀愛能量，為單身男女召喚愛情，也讓有伴的情侶每一天都如熱戀般甜蜜。

▲喝玫瑰花茶增添戀愛好氣色。



【開運器具動手做】



材料

1.新鮮玫瑰花7朵，紅色或粉紅色最好。

2.紅線適量。

3.鈴鐺1個。

4.剪刀1把。

5.花瓶一只。

步驟

1.用剪刀將玫瑰花的刺剪去。

2.紅線穿過鈴鐺後，將7朵玫瑰花繫在一起。

3.將玫瑰花插進花瓶，加水保鮮。

4.最後將花瓶擺在臥室或客廳的流年桃花位， 連續49天即完成。

【開運小竅門】



※玫瑰花一定要去刺，否則反而形成煞氣，不利桃花開運。

※植物屬陰，儘管玫瑰花是象徵浪漫戀情的花朵，仍要繫上紅線，轉陰為陽，增強桃花開運效果。

※鈴鐺具有召喚之意，但不用過大，象徵即可。

※花瓶內的水要時常更換，當玫瑰花枯萎時，也要記得換新，如此常保新鮮愛情及桃花好運！

68種招財開運祕訣