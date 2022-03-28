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4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

▲這4生肖將會迎來財神。（示意圖／取自ingimage）

▲這4生肖將會迎來財神。（示意圖／取自ingimage）

實習記者廖翊慈／綜合報導

3月將要結束，即將迎來新的4月，大家不妨看看新的一個月生肖運勢如何，根據命理專家清水孟國際塔羅小孟老師的臉書粉專分析，4月將會有4個生肖遇上財神降臨，屬鼠的人可透過研習理財，來增加自身的遠見。

Top4：屬豬
屬豬的朋友，4月在財運上適合多方發展，以利拓展事業機會，若有想投資的目標，切勿孤注一擲，應多方考量，也可以去研究副業發展，可能會得到意想不到的收穫喔！

Top3：屬蛇
4月屬蛇的朋友將會接到很不錯的工作機會，雖然會伴隨著巨大的壓力，但若好好面對，化解難關，或許是賺錢的好時機，遠觀未來目標，眼下穩住的根基，才能讓以後有更宏偉的發展，若有充裕的時間，可以嘗試多樣事務，來增加自身財源。

Top2：屬牛
恭喜屬牛的朋友，你們的事業將會一帆風順，績效將會開始扶搖直上，只要再努力些，過去不好的事情都會迎刃而解，也不要過於糾結過往的失誤，記得一定要保持樂觀心態，去展開創新的機會，才能幫助你維持錢財成長！

Top1：屬鼠
屬鼠的你們，在4月會對於開拓賺錢之路特別有興趣，建議可以多閱讀理財方面的書籍，或是上一些線上理財的課程，對提升內涵是有幫助的，也可以著手觀察有沒有適合自己的投資項目，藉由研習的過程，增強自己投資理財的概念是很不錯的，還能幫助自己在投資分析市場上有更好的遠見。

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