澤倫斯基願接受中立！　烏談判代表曝2要件「至少耗費1年」

▲ 俄烏將於4月1日在線上重啟談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏第5輪和平談判落幕，烏克蘭中立是俄羅斯開出的關鍵要求，烏國總統澤倫斯基也表示，只要得到安全保障，願意接受中立國地位。但烏方談判代表指出，若要達成中立須舉行公投，且宣布中立需要300萬人簽名，整個過程可能耗時1年。

綜合BBC、《衛報》報導，俄烏談判烏克蘭代表團團長阿拉卡米亞（David Arakhamia）接受電視採訪時說明，中立國地位最終應由烏克蘭人民透過全民公投決定，而非政治人物決定，且宣布中立將需要300萬人簽名，「這是個不能在和平領土外進行的龐大程序。」

阿拉卡米亞先前向《金融時報》透露談判進度指出，針對安全保障及烏克蘭加入歐盟問題已接近達成協議，但對於談判取得突破的前景仍持謹慎態度，強調所有議題都在談判剛開始就擺上桌，但每一項都還有尚未解決的問題。

澤倫斯基27日重申，任何可能達成的協議都須得到第三方保證，並經過議會批准。且烏方會將協議交付全民公投，但這可能得等上幾個月，接著才有可能修憲，整個過程可能至少耗時1年。

阿拉卡米亞說明，目前唯一已解決的議題是烏克蘭尋求的國際保障類型，但仍須得到擔保人保證，否則協議永遠不會成立。

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