俄兵抱怨75年老步槍「他X的射不出來」　前線自拍畫面曝光

▲ 俄羅斯士兵抱怨槍枝根本射不出來。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯與烏克蘭兩軍前線交戰的畫面流出。依據親烏克蘭Telegram近日流出的一段影片,可見整群被徵召到烏克蘭前線的10名年輕士兵,手持75年老舊AK-47步槍,抱怨槍枝根本射不出來。

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM