俄兵抱怨75年老步槍「他X的射不出來」　前線自拍畫面曝光

▲ 俄羅斯士兵抱怨槍枝根本射不出來。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭兩軍前線交戰的畫面流出。依據親烏克蘭Telegram近日流出的一段影片，可見整群被徵召到烏克蘭前線的10名年輕士兵，手持75年老舊AK-47步槍，抱怨槍枝根本射不出來。

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM — Nikolaus von Twickel (@niktwick) March 28, 2022

每日郵報報導，這群年輕的俄國士兵外傳是第十五獨立步槍機動旅的成員，在烏克蘭蘇梅（Sumy）附近搭乘軍用車輛時自拍，其中一人坦承自己才18歲。他舉起AK-47步槍，甚至還要用手中的槍對抗迫擊炮。

另一人抱怨，「我們的步槍是1940年代的，根本他X的射不出來！他們還把普通學生送上戰場。」其他人則說，俄羅斯國防部根本不知道他們已經被送上戰場，或是他們在前線到底在做什麼事情。

烏克蘭蘇梅過去這段時間始終處於兩軍激戰狀態。報導提到，儘管俄國總統普丁誓言不會派遣年輕、未經訓練的士兵到烏克蘭前線，但實際狀況似乎有所差異，而俄羅斯四分之一的軍隊是由18至27歲的被徵召的士兵組成，其中絕大多數來自貧困家庭。

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