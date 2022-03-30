桌遊題目是卡通人物　她卻突喊「杜X斯」全場尷尬3秒！真相糗爆

▲原PO與同事一起玩桌遊鬧笑話。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

不少人都有「心裡想的和嘴上說的不一」之經驗，一名女網友下班後，在公司與同事一起玩桌遊「字字轉機」，如果兩個人翻出同顏色的卡牌，就要喊出牌上的答案，當時她心中想的是卡通人物《飛哥與小佛》裡的「杜芬舒斯」，結果卻喊出「杜蕾斯」，全場超尷尬。

女網友在Dcard上發文，即將畢業的她在公司實習，某天同事約大家下班一起玩桌遊，選擇玩「字字轉機」當作暖身。該遊戲就像是心臟病，每個人抽取一張牌放在面前，如果桌上出現兩張一樣花色的牌，雙方就必須喊出牌上的指定項目，快的人獲勝，為了不被懲罰她全神貫注。

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某一輪她與一名同事翻出一樣花色的卡牌，題目為「卡通人是」，她下意識喊出「杜蕾斯」，結果發現誤會大了，她心裡所想的是「杜芬舒斯」，在場的同事露出一抹曖昧的微笑，她超想找洞鑽進去，「我感受到空氣凝結了三秒，好啦，不小心讓大家知道我用的牌子了，男友聽完笑到併軌，說我怎麼這麼笨」。

▲原PO心裡想的是《飛哥與小佛》裡的「杜芬舒斯」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有網友分享超糗的經驗，當時他剛進公司不到一年，負責聖誕節活動大抽獎，在台上口誤說「這次的獎品有xxx手機，還附贈了保險套唷」，而且最後一句還提高音量，「台下坐滿了長官，根本大型社會死現場，有人比我還慘嗎？」

底下許多網友紛紛分享口誤的黑歷史，「我跟你說啦，最糗的絕對是把老師喊成老媽，絕對被國中小同學笑爆」、「我之前玩女藝人接龍，太緊張說波多野結衣，當下真的超尷尬超想找牆撞」、「之前在7-11跟朋友聊天，要講宏佳騰，講成加藤鷹」、「我上上個禮拜吃飯跟同學聊天，忘記我原本要說什麼了，結果我講成『跳蛋』」。