拍美照上傳IG！她嗆「月收沒三萬」自以為貴婦：只有工具人看得上

▲原PO認為現在一堆女生「都自以為貴婦」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

在社群軟體上滑一下，不難發現許多年紀輕輕的女生，似乎都過得光鮮亮麗。但有位網友就在《爆廢公社》分享，自己所觀察到的「網美真面目」，意外引起網友熱烈討論。

原PO表示，發現一堆女生常穿著漂亮，打扮光鮮亮麗，四處跑各大網美景點，並且上傳IG打卡，「就當自己是貴婦了」，原PO直言，結果一堆假貴婦在現實生活中，月收入根本不到三萬，並嗆「也不會有富二代看上妳」。

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原PO繼續說道，但也因此造福了許多工具人，因為這些女生就是需要別人專門載她出去，「然後只想要你無止盡的幫她拍照」。貼文一出，意外釣出一堆工具人現身回應，「怎麼辦，我就是工具人」，「有時候拍照技巧不好還會被罵」，「有妹在呼叫我嗎? 專職工具人報到」，「就一堆傻男把那些女生捧高高的，吃不到再來靠北，我就是」。

但也有網友認為這只是各取所需，「雙方各取所需，沒什麼吧」，「也要長的好看才會有工具人願意啊」，「沒本錢連工具人都沒有」，「女生喜歡打扮的美美的拍照不行嗎？每個人都有自己不同的生活方式，尊重就好」，「現在不是一堆嗎？我看工具人也載妹載得很開心啊」引發討論。