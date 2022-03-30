屏東縣長民進黨初選競爭激烈！最新民調：周春米領先莊瑞雄、鍾佳濱

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

地方中心／綜合報導

屏東縣長民進黨內初選倒數將在4月6日進行民調作業，3月30日又有綠營內部民調曝光。該份民調係本月23至25日所進行，民調顯示黨籍立委周春米、莊瑞雄與鍾佳濱3位候選人持續激戰，在對比民調中，周春米仍皆位居首位，且無論在支持度上或領先幅度上都處於領先地位；另互比部分，周春米也領先莊瑞雄、鍾佳濱。

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄與鍾佳濱皆力拚代表民進投入大選的資格。根據最新綠營民調顯示，若與國民黨可能人選、東港安泰醫院院長蘇清泉對比情況下，周春米以59.2%領先蘇清泉的16.3%；若由莊瑞雄出戰，則以52.4%領先蘇清泉的21.1%；而鍾佳濱則是51.3%領先蘇清泉的18.3%。3人對上蘇清泉目前都有明顯優勢，而周春米無論在支持度上或領先幅度上都處於領先地位。

至於黨內互比部分，周春米則以35.6%領先莊瑞雄的26.9%、鍾佳濱的22.5%，初選時程倒數7天，3方陣營持續激戰交火中。

此次民調的調查時間為3月23至3月25日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾，完成樣本數1520筆。

地方人士指出，此次民調的結果，可能肇因於莊瑞雄頻頻對黨內開火，引發綠營支持者的危機感所導致。而周春米拉開優勢，則應是最後階段以大規模陸戰取代媒體造勢奏效，一來一往差距較之前明顯。

另名地方人士則分析，無論從這份民調，還是過去多份民調來看，民進黨在屏東的政黨支持度都高於國民黨將近40個百分點。而屏東從2014年以來，無論鄉鎮市長或議員民進黨的版圖都不斷擴大，這是對現任縣長潘孟安綠色執政的肯定。認為特定候選人「引入國民黨勢力」的說法顯然不攻自破。