綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔　

▲立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會30日審查攸關里長事務補助費規定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，目前共有24版本草案待審，內政部書面意見指出，若將村里長事務補助費增加至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，地方政府曾反應財政不佳；另對部分立委提出新增「出國考察費」及「為民服務費」，該部指不宜重複編列經費。

包括民進黨立委湯蕙禎、陳瑩、伍麗華、何志偉、羅致政、周春米、許智傑，以及國民黨立委鄭天財、陳超明、林為洲、楊瓊瓔、馬文君、傅崐萁等人提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，盼修改村里長事務補助費規定，主張將現行村里長每月4萬5千元「事務補助費」調高至5萬元，以及提案新增春節慰問金、為民服務費、考察費用等補助。不過，由於屆臨2022地方選舉，該修法也被質疑是為「綁樁修法」。

內政部書面意見指出，若將村里長事務補助費增加至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，內政部2017年1月5日曾邀集地方政府研商是否調整村里長事務補助費，因地方政府反應財政不佳而決議維持現行規定。

另對於傅崐萁等人提案增列村里長「出國考察費」，以及傅崐萁、鄭天財、陳瑩等人主張增加「為民服務費」，內政部指出，村里長受鄉鎮市長指揮監督，辦理村里公務及交辦事項，沒有考察國外業務經驗的需要，不宜比照地方民意代表編列出國考察費，且現行事務補助費的性質就是為了支應村里業務的公支出費用，不宜重複編列經費。