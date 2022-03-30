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朝野立委要增加公費助理補助費用　內政部示警：地方財政困難

▲▼立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院內政委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

議員涉詐領助理費案層出不窮，立法院內政委員會30日併案審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，朝野立委分別提案修法放寬議員公費助理聘用限制，並提高補助費用總額等。不過，內政部書面報告表示，此增加地方政府財政負擔甚鉅，內政部2020年召開座談會，地方政府均表示財政困難。

立法院內政委員會今天上午審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，共有24個版本，其中有11草案聚焦放寬縣市議員公費助理聘用限制，包括民進黨立委郭國文、鍾佳濱、許智傑、國民黨立委鄭天財、林思銘、林奕華、魯明哲、無黨籍立委林昶佐、台灣民眾黨團、時代力量黨團均提出修法主張。

現行《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議員得聘用6至8名公費助理，每月補助費用總額不得超過24萬，縣市議員得聘用2至4人公費助理，每月補助費用總額不得超過8萬。

朝野立委提案修法放寬議員公費助理聘用限制，提高公費助理每月補助費用總額最高至直轄市36萬、縣市16萬，並每4年一次參考消費者物價指數調整，另在防弊方面，包括民進黨立委許智傑、時代力量黨團均主張，應每月公布公費助理姓名及支領數額，報議會備查。

內政部書面意見表示，刪除現行議員聘用助理人數上限可提高彈性，內政部表達尊重；但對於提高助理補助費用總額，將增加地方政府財政負擔甚鉅，內政部2020年召開座談會，地方政府均表示財政困難。

至於部分立委提案，應該增列助理加班費等《勞動基準法》相關費用，並由議會編列經費支應，內政部指出，該修正涉及地方政府財政支出，若修正應明定額度，避免地方競逐編列經費，且外界對於加班事實如何查核也有疑慮，應併同審酌。

此外，時代力量立委王婉諭、邱顯智今天上午舉行記者會，呼籲朝野黨團共同支持議會透明及助理名單薪資級距公開上網。王婉諭表示，應該解決現行「便當助理」、「人頭助理」的狀況，推動地方議會改革，首先應讓助理名冊公開透明，並提高議員助理費，讓地方民代可兼顧為民服務及監督工作，而不是將人事費用挪用為「為民服務費」。

▼立委邱顯智、王婉諭受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委邱顯智、王婉諭受訪提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」版本。（圖／記者屠惠剛攝）

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