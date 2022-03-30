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近3年保險經紀人考試及格率21%　報考者學歷學士占7成

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲近3年保險經紀人考試及格率21%，報考者學歷學士占7成。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部30日表示，專門職業及技術人員保險經紀人考試從1994年開辦以來，總及格人數4198人；近三年保險經紀人考試總報考人數4437人、平均到考率62.61%、平均及格率21.09%，其中報考者學歷以學士最多，占72.46%。

考選部發布新聞稿表示，專門職業及技術人員保險經紀人考試，包括人身保險經紀人及財產保險經紀人2類科，凡具有高中職以上畢業學歷資格者，即可報考。

考選部指出，自1994年開辦以來至2021年止，已辦理27次考試，保險經紀人累計總及格人數4198人，其中人身保險經紀人及格人數2372人、財產保險經紀人及格人數1826人，為國人的保險服務提供優質專業人力。

中華民國保險經紀人商業同業公會廖世昌理事長在接受考選部《考選集粹》專訪時指出，保險經紀人運用其專業知能，協助民眾妥善規劃保費支出，購買合適的保險商品，並獲取充足的保障，大幅降低生活中的風險，不僅體現專業價值，更是一項助人的良善志業。

考選部說，期待更多有志青年加入保險經紀人的行列，提供更多元及貼近民眾需求的保險服務，並帶給大家安心與安定的力量。

考選部分析，近三年保險經紀人考試總報考人數4437人、平均到考率62.61%、平均及格率21.09%。報考者學歷以學士最多，占72.46%；其次為碩士學歷，占14.97；其中亦不乏以博士學歷報考者，占0.38%。

考選部強調，未來將持續與教育端、用人端及專業團體檢討合作，共同精進保險經紀人考試，適時為國人保險服務需求增補優質專業人力。

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