少子化衝擊公務員報考人數　考選部規劃42場次國考宣導

▲近年受到少子化趨勢影響，公務人員考試報考人數減少。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部28日表示，公務人員考試報考人數減少，提高技職校院畢業生報考國家考試的意願，將有助於提高報考人數、擴大公部門徵才來源，考選部今年規劃42場次國家考試宣導，至今已完成21個大專校院的宣導，讓莘莘學子提早認識國家考試，了解如何選擇報考類科及準備考試等技巧。

考選部28日晚間發布新聞稿表示，近年受到少子化的趨勢、社會多元發展人才競爭等因素影響，公務人員考試報考人數減少，其中部分技術類科更有錄取不足額情形。

考選部指出，經辦理5年公務人員高考三級、普考、初等及地方特考等4項考試統計資料，報考學歷平均約為一般大學65%、技專校院27%及高中職以下8%。

考選部說明，依照教育部目前大專校院學生人數，約為一般大學52.63%、技職校院47.37%估算，顯示技職校院畢業生報考國家考試的占比，還低於其在校生在大專校院在校生的占比，因此提高技職校院畢業生報考國家考試的意願，將有助於提高報考人數，擴大公部門徵才來源。

考選部表示，為加強與大專校院合作，培育公私部門所需人才，考選部積極推動國家考試宣導，包括在考選部全球資訊網密集發布及國考APP推播國考消息；透過電視跑馬燈、電台廣播及請各用人機關、大專校院利用公共電子看板、Line官方帳號、機關網站首頁等登載國考報名訊息。

考選部說，為廣納地方政府各界意見，考選部分別在2019年、2020年、2021年辦理雲林縣、苗栗縣及宜蘭縣等3場地方座談會，並在2020年、2021年邀請相關學校、用人機關及公會代表等進行共同對話與交流，精進專技人才的考選效能。

考選部也說，今年規劃各大專校院42場次國家考試宣導，至今已辦理完成21個大專校院的宣導，讓莘莘學子提早認識國家考試，了解如何選擇報考類科及準備考試等技巧。