本土疫情升溫「台灣變香港」？前台大醫：這5項要超前部署

▲近日本土疫情升溫。（示意圖／記者賴文萱翻攝）



記者隋昊志／綜合報導

台灣本土個案近日增加，其中不少為不明感染源，這也讓民眾憂心是否會像香港一樣大爆發。對此，台大感染科前醫師林氏璧（孔祥琪）指出，台灣疫情很難變成香港，相形之下比較需要擔心變成韓國，但他也坦言，「這個期末考真的不好考」。

林氏璧今（30）日在臉書社團「日本自助旅遊中毒者」發文表示，台灣疫情很難變香港，他比較怕會變成韓國，至於澳洲、紐西蘭、新加坡可能都是很值得觀摩的對象。

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▲林氏璧表示，台灣的疫情很難變香港，不過澳洲、紐西蘭及新加坡可能是很值得觀摩的對象。（翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書粉專）

林氏璧分析，香港疫情嚴重有諸多原因，其中較為明顯的就是長輩疫苗施打的普及率和種類，台灣雖也有長輩施打普及率的問題，但數字上還是有差。台灣在過年前就已經開始輕重症分流，長照機構從去年5月開始就已有作戰經驗，現在抗病毒藥物也已有準備，因此林氏璧並沒有太擔心會變成香港的狀況，但他也坦言，「這個期末考真的不好考」，要在各科都有不錯表現，才能成功軟著陸。

林氏璧以韓國為例，疫苗覆蓋率很重要，但韓國教給我們的是，絕對不是只靠疫苗覆蓋率就好。韓國疫苗施打率非常好，僅次於新加坡，但也不能因此就放飛。他呼籲，因應這波疫情，有5項必須超前部署，「要準備足夠抗病毒藥物，要有輕重症分流完整規劃顧好醫療量能，要有正確衛教讓民眾謹慎而不恐懼面對這個病，要保持一定的NPI（非藥物介入措施）還有疫調讓疾病不致指數型上升。」強調要在各方面都做得很好才行。