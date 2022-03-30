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要辦婚禮了！好友恭喜完「全已讀不回」　準新娘錯愕：有革命情感

▲▼婚宴,餐廳,結婚（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名準新娘最近正籌備婚禮，在統計宴客人數時，某位交情很好的朋友主動祝賀後，就已讀不回了，對方態度讓她不禁失落，「難道我們的要好都是我自以為嗎？她還說暑假再來聚聚，這些是客套嗎？」

女網友在PTT無奈表示，跟這位好友大學時蠻要好的，雖然不同小圈圈，但一起修課跟報告很有革命情感，儘管畢業後住不同縣市，不過每年都會定期聚會吃飯，平常也會私聊工作或感情，「不是一大群人哦，是我跟她而已。」

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原po跟男友還在交往階段時，對方也經常笑說，結婚一定要發帖子給她，「前陣子確定要宴客了，我發布要結婚的消息，想初步統計參加人數；而她先主動私訊說恭喜，也跟我聊了婚後的生涯規劃。一問一答當中，自認她是我很好的朋友並有九成把握，所以詢問她要不要參加婚禮，若可來再給帖子跟填表單。」

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

怎料，她開口問完後，好友客套幾句就已讀不回了，對於是否參加也沒個準話。這讓她有些錯愕，「之後我還要再詢問她一次嗎，還是直接當作她沒意願了呢？或我們之間有什麼誤會？她也有論及婚嫁的男友呀，而且是想結婚的，所以這個紅包她一定賺得回去，她不來，我真的蠻失落的。」

對此，網友們紛紛回應，「已讀不回很久了嗎？搞不好只是剛好在忙」、「她想來她自己就會填表了，妳半強迫她來，到時候包個600、1200，妳不是更尷尬，就讓美好留在回憶」、「自己要人家發帖子又裝死，個人覺得滿白目的」、「可能是疫情的關係還在考慮，所以沒辦法立刻做決定吧，都主動私訊妳了，應該不會後續沒回應」。

另外，也有過來人理解原po的無奈，直言「準新娘在意的點不是紅包吧，而是覺得明明是好朋友，卻沒有直接正面回覆要不要來，其實對新人統計人數來說，真的是很大的困擾，而且自己人生的大日子，會希望當天好朋友都在身旁，一堆人在噓紅包，蠻莫名的」、「交情好的被炸根本很開心好不好，最討厭這種躲避型的，去不去講清楚很難嗎」。

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